DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Wirtschaftsdaten zeigen weiterhin uneinheitliches Wachstum

Die zweigeteilte Entwicklung des chinesischen Wirtschaftswachstums trat im vergangenen Monat deutlicher zutage, da die Einzelhandelsumsätze zum ersten Mal seit der Pandemie schrumpften, was im Gegensatz zu einem anhaltenden Exportboom stand. Der Konsumindikator fiel im Mai um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus offiziellen Daten hervorging. Dies ist der erste Rückgang, seit Pekings strenge Covid-Lockdowns die landesweiten Aktivitäten lahmlegten, und spiegelt teilweise die nachlassende Wirkung eines Regierungsprogramms wider, das die Haushalte zu Ausgaben ermutigen sollte.

Bank of Japan hebt Zinsen wegen Ölpreisschock auf 31-Jahreshoch an

Die Bank of Japan hat am Dienstag die Zinssätze auf ein 31-Jahreshoch angehoben und stemmt sich damit gegen die Inflationsrisiken, die von einem kriegsbedingten Anstieg der Energiekosten ausgehen. Die japanische Zentralbank hob ihren Leitzins von 0,75 Prozent auf 1 Prozent an, womit die Kreditkosten den höchsten Stand seit 1995 erreichen. Die mit 7 zu 1 Stimmen getroffene Entscheidung ist die erste Straffung der Geldpolitik der Bank seit vergangenem Dezember.

Entscheidung der Bank of Japan zeigt stärkeres Bekenntnis zur Straffung

Die 7:1-Abstimmung der Bank of Japan für eine Wiederaufnahme der Straffung deute darauf hin, dass sie sich angesichts des wachsenden Risikos, hinter die Zinskurve zu geraten, nach wie vor eher auf Inflations- als auf Wachstumssorgen stütze, meint Tai Hui von J.P. Morgan Asset Management. Die sich verfestigenden Erwartungen einer Wiedereröffnung der Straße von Hormus beseitigten zudem die Unsicherheit in der Lieferkette, was der Bank of Japan mehr Zuversicht für eine Zinserhöhung gebe. Die Entscheidung, das Tapering bei japanischen Staatsanleihen (JGB) zu unterbrechen, deute darauf hin, dass die Bank of Japan eine zu aggressive Straffung scheue und bereit sei, die Normalisierung der Bilanz gegen eine Normalisierung der Zinssätze einzutauschen, fügt der Stratege hinzu.

Australische Notenbank belässt Zinsen unverändert

Die Reserve Bank of Australia hat die Zinsen nach drei aufeinanderfolgenden Anhebungen stabil gehalten. Die Zentralbank will damit mehr Klarheit über den voraussichtlichen Inflationspfad und die Auswirkungen der Volatilität an den Ölmärkten gewinnen. Die Zentralbank beließ den offiziellen Leitzins bei 4,35 Prozent, was von Ökonomen und Händlern weithin erwartet worden war.

Warshs Ansichten zu Zinsen und Wirtschaft bei Fed-Sitzung erwartet

Die Märkte erwarten bei der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch unveränderte Zinsen, weshalb der Fokus auf den Ansichten des Vorsitzenden Kevin Warsh liege, schreiben die Analysten der Danske Bank in einer Research Note. "Daher werden alle Augen auf Kevin Warsh, seine persönlichen Ansichten zu den Zinsen und der Wirtschaft sowie auf mögliche Änderungen alter Praktiken gerichtet sein", so die Analysten weiter. Aber selbst wenn Warsh im "dovish"-Lager des Offenmarktausschusses lande, werde sich die Verteilung der individuellen Zinsprognosen gegenüber März wahrscheinlich immer noch nach oben verschieben, fügen sie hinzu.

US-Konjunktur erschwert Zinssenkungssignal der Fed

Ein robustes Wachstum, eine stärkere Nachfrage am Arbeitsmarkt und der Inflationsdruck in der Pipeline machen es für die US-Notenbank Federal Reserve zunehmend schwierig, Zinssenkungen zu signalisieren, schreibt Paul Eitelman von Russell Investments in einer Research Note. "Wir erwarten aber nicht, dass sie noch weiter gehen", so der globale Chefanlagestratege. Das angekündigte Abkommen zwischen den USA und dem Iran begrenze den Rohstoffschock zeitlich und verringere das Risiko, dass ein vorübergehender Energiepreisanstieg zu einem breiteren Inflationsproblem werde, meint er.

Wiedereröffnung der Straße von Hormus gilt als logistisch herausfordernd

Die Wiedereröffnung der Straße von Hormus bleibt nach Einschätzung von Analysten bei RBC Capital Markets in einer Research Note unabhängig vom Startdatum ein herausfordernder logistischer Prozess. "Wir erwarten zwar einen Anstieg des Verkehrsaufkommens, da Schiffe nach mehr als 100 Tagen auf See den Golf verlassen wollen, aber wir glauben, dass es Monate dauern wird, bis das Niveau vom 27. Februar auch nur annähernd erreicht ist", so die Analysten.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.