Das Rahmenabkommen mit dem Iran hat die geopolitischen Risiken nicht beseitigt, aber den Märkten vorerst etwas Druck genommen. Für Aktien bedeutet das: Die große Entwarnung bleibt aus, eine kurzfristige Erholung ist jedoch möglich - besonders bei Branchen, in denen bereits viel Pessimismus eingepreist ist.
Genau deshalb richten wir heute den Blick auf die Automobilindustrie. Hohe Zinsen, schwache Nachfrage, Tarifrisiken, steigende Kosten, die Herausforderungen der Elektromobilität und die Konkurrenz aus China haben die Branche in den vergangenen Jahren stark belastet. Gleichzeitig lag der Fokus der Anleger vor allem auf Tesla, Robotaxis, autonomem Fahren und künstlicher Intelligenz.
Wir schauen bewusst woanders hin: auf etablierte Hersteller mit attraktiven Bewertungen, hohen Umsätzen, solidem Cashflow und einer aktionärsfreundlichen Kapitalpolitik. Dort finden sich aktuell drei Unternehmen, die hervorragend zu einem defensiven, aber chancenorientierten Value-Ansatz passen.
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