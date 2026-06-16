Essen (ots) -tinana, die moderne Praxissoftware für Heilmittelpraxen, führt eine direkte Integration mit dem Buchungsdienst Doctolib ein. Die neue bidirektionale Schnittstelle eliminiert ab Juli 2026 Medienbrüche zwischen Online-Buchung und Praxissoftware: Termine, die über Doctolib gebucht werden, erscheinen automatisch im tinana-Kalender der Praxis - Änderungen werden in beide Richtungen synchronisiert. Für Heilmittelpraxen in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Podologie bedeutet das, dass die Zeit für manuelle Terminpflege entfällt. Praxisteams sparen so bis zu drei Stunden pro Woche und reduzieren gleichzeitig mögliche Fehler bei der Terminverwaltung.Heilmittelpraxen zwischen steigender Nachfrage und FachkräftemangelIn Deutschland arbeiten rund 208.000 Physiotherapeut:innen [1], 65.000 Ergotherapeut:innen [2] und 35.000 Logopäd:innen [3] in insgesamt ca. 70.000 Heilmittelpraxen [4]. Die Nachfrage nach Behandlungen steigt - unter anderem durch eine älter werdende Gesellschaft -, gleichzeitig verschärft sich der Fachkräftemangel. Die Bundesagentur für Arbeit stuft Physiotherapie in ihrer Fachkräfteengpassanalyse mit 2,7 von 3,0 Punkten als Beruf mit starkem Fachkräfteengpass ein. Offene Stellen bleiben im Schnitt 175 Tage unbesetzt - auf 1.000 offene Stellen kommen rechnerisch nur acht arbeitssuchende Personen. [5]Um Erreichbarkeit und Effizienz zu verbessern, setzen viele Praxen auf Online-Buchungssysteme wie Doctolib. Bisher mussten Praxisteams diese Online-Buchungen jedoch häufig manuell in ihre Praxissoftware für Dokumentation und Abrechnung übertragen. Genau hier setzt tinana an: Mit der neuen Integration laufen alle Termine zentral in einem System zusammen.Technische Umsetzung: Partner-API mit bidirektionaler SynchronisationDie neue Schnittstelle basiert auf einer Partner-API (Application Programming Interface). Bucht jemand einen Termin über Doctolib, erscheint dieser automatisch im tinana-Kalender - inklusive aller relevanten Patientendaten. Die Besonderheit: Ändert das Praxisteam einen Termin in tinana, etwa bei Verschiebungen oder Absagen, wird diese Änderung automatisch an Doctolib zurückgespielt und die Patientin oder der Patient informiert. Doppelbuchungen schließt die technische Architektur aus. Alle Buchungen - ob telefonisch, persönlich oder online - laufen damit zentral im tinana-Kalender zusammen. Das reduziert den administrativen Aufwand und minimiert das Risiko für Terminmissverständnisse.Entwicklung in Zusammenarbeit mit PraxisteamsBei der Entwicklung arbeitet tinana eng mit Praxisteams zusammen. Das Feedback aus der Pilotphase fließt direkt in die finale Version ein - damit die Lösung zu den tatsächlichen Abläufen in Heilmittelpraxen passt.Eine direkte Antwort auf Kundenwünsche"Unsere Kunden haben uns immer wieder signalisiert: Wir wollen die Vorteile der Online-Buchung nutzen, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu tragen. Die Schnittstelle mit Doctolib löst genau diese Aufgabe", sagt Jörg Sälzer, Mitgründer und CCO von tinana.Auch beim Partner Doctolib zählen Heilmittelpraxen zu den stark nachgefragten Fachgruppen. Annika Jungnickel-Zickfeld, Head of Product Marketing bei Doctolib, ergänzt: "Unser Ziel war es, eine Lösung zu schaffen, die sich in bestehende Arbeitsabläufe der Praxisteams einfügt. Die Schnittstelle arbeitet im Hintergrund und sorgt für Entlastung: weniger Verwaltung, mehr Zeit für Patientinnen und Patienten."Praxiserfahrungen aus der Pilotphase"Mit Doctolib haben wir ein Terminvergabesystem gefunden, das für uns im Praxisalltag wirklich heraussticht. Die Terminbuchung läuft für unsere Patientinnen und Patienten deutlich einfacher und moderner als zuvor. Gleichzeitig haben wir mit tinana endlich viele Funktionen gefunden, die wir uns in der täglichen Praxisverwaltung schon lange gewünscht haben. Durch die neue Schnittstelle greifen nun beide Systeme sinnvoll ineinander und erleichtern unserem Team viele Abläufe im Hintergrund. Besonders positiv empfinden wir auch die Zusammenarbeit mit beiden Unternehmen. Gerade während der Umstellung und Einrichtung haben wir mit dem Support sehr gute Erfahrungen gemacht und uns jederzeit unterstützt gefühlt", sagt Cong Le, Manager von Grey Gym & Physio, Vechta.Verfügbarkeit und ImplementierungDie Schnittstelle wird seit April 2026 in der Pilotphase mit ausgewählten Praxen getestet und steht tinana-Kundinnen und -Kunden ab Juli 2026 zur Verfügung. Die Systeme kommunizieren über gesicherte Verbindungen, alle Daten werden verschlüsselt übertragen. Die Einrichtung erfolgt über das jeweilige Administrationsmenü und dauert wenige Minuten. tinana stellt technische Dokumentation und Support bereit.Quellen:[1] Physio-Deutschland (Deutscher Verband für Physiotherapie - ZVK e.V.): Physiotherapeuten in Deutschland, Stand 2023, Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis), Grunddaten der nichtärztlichen Heilberufe (GPR), abgerufen Mai 2026.[2] Destatis / Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE): Beschäftigte in der Ergotherapie, Stand 2022, zitiert nach Deutscher Verband Ergotherapie e.V. (DVE), abgerufen Mai 2026.[3] Destatis / GBE: Beschäftigte in der Logopädie, Stand 2022/2023; Deutscher Bundesverband für Logopädie (dbl), abgerufen Mai 2026.[4] Heilmittelbericht 2023/2024, Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO), Berlin, Januar 2024, Tabelle 2; abgerufen Mai 2026.[5] Bundesagentur für Arbeit: Fachkräfteengpassanalyse 2024, veröffentlicht Mai 2025; BA-Pressemitteilung Nr. 25 vom 28. Mai 2025, abgerufen Mai 2026.Über DoctolibDoctolib entwickelt seit 2013 digitale Lösungen für medizinische Fachkräfte. In Europa nutzen mehr als 520.000 Gesundheitsfachkräfte die Software, davon 130.000 in Deutschland. Die All-in-one-Praxissoftware für Arztpraxen vereint Terminbuchung, Patientenaufnahme, Kommunikation, elektronische Patientenakte und Abrechnung in einem System.Über tinanatinana ist die moderne Praxissoftware für Heilmittelpraxen in Deutschland. Das Essener Unternehmen entwickelt eine All-in-one-Lösung für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Podologie - mit dem Ziel, Praxisteams den Verwaltungsalltag deutlich zu erleichtern und mehr Zeit für Patient:innen zu schaffen. Die Software vereint Terminplanung mit Online-Buchung, Patientenverwaltung, GKV-Abrechnung nach § 302 und die Anbindung an die Telematikinfrastruktur in einem zentralen System - ohne lokale Server. tinana ist vollständig cloudbasiert, ortsunabhängig nutzbar und innerhalb weniger Minuten eingerichtet.Pressekontakt:tinana GmbH · Presse & Medienanfragenpresse@tinana.de · www.tinana.deOriginal-Content von: tinana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182749/6295107