Neuss (ots) -90 Minuten Spannung auf dem Bildschirm, fünf Sekunden Unachtsamkeit auf der Couch: Chipskrümel und verschüttete Getränke nach dem Ausgleichstreffer oder kleine Spuren vom spontanen Jubel mitten im Wohnzimmer. Gut, wenn nach dem Abpfiff nicht erst die Verlängerung beim Putzen beginnt. Vom 16. bis 29. Juni reduziert Tineco gleich drei Nass-Trockensauger: Der FLOOR ONE S9 Artist Premium, der FLOOR ONE S7 Stretch und der FLOOR ONE S7 Max Pro sind bei MediaMarkt und OTTO mit einem Preisnachlass von bis zu 55 Prozent erhältlich. Ob schnelle Halbzeit-Reinigung oder ein finaler Bodencheck vor dem nächsten Anstoß: Die smarten Nass-Trockensauger kombinieren Saugen und Wischen in einem Arbeitsschritt und sorgen dafür, dass der Haushalt auch in der heißesten Spielphase souverän sauber bleibt.Tineco FLOOR ONE S9 Artist Premium: High-End-Reinigung mit KomfortMit dem FLOOR ONE S9 Artist Premium richtet sich Tineco an Nutzer, die besonders viel Wert auf Leistung, edles Design und moderne Technologie legen. Das Premium-Modell verbindet eine kraftvolle Saugleistung mit einer eleganten, hochwertigen Gestaltung und intelligenten Sensoren, die Verschmutzungen automatisch erkennen und die Reinigungsleistung entsprechend anpassen. Dadurch wird stets genau die Leistung eingesetzt, die tatsächlich benötigt wird. Zusätzlich sorgen motorisierte Rollen für eine besonders leichte und komfortable Führung des Geräts, da sie den Anwender aktiv bei der Bewegung über den Boden unterstützen.Der S9 Artist Premium ist im Aktionszeitraum bei MediaMarkt (https://bit.ly/49PZxKC) und OTTO (https://otto.me/49PZDls) um 50 Prozent reduziert.Tineco FLOOR ONE S7 Stretch: Erschwinglicher Allrounder für flexible ReinigungIm Vergleich zu den stärker spezialisierten Premium-Modellen positioniert sich der Tineco FLOOR ONE S7 Stretch als besonders erschwinglicher Allrounder für den Alltag. Der Nass-Trockensauger kombiniert flexible Handhabung mit zuverlässiger Reinigungsleistung und eignet sich ideal für Haushalte, die eine vielseitige Lösung für die tägliche Bodenpflege suchen. Dank seines flachen Designs erreicht das Gerät auch schwer zugängliche Bereiche unter Möbeln oder Betten. Gleichzeitig sorgt die kombinierte Saug- und Wischfunktion dafür, dass Staub, Krümel und Flüssigkeiten in einem Arbeitsgang entfernt werden können.Der S7 Stretch ist im Aktionszeitraum bei MediaMarkt (https://bit.ly/4fzEzTU) und OTTO (https://otto.me/4uXGZQW) um 55 Prozent reduziert.Tineco FLOOR ONE S7 Max Pro: Gründliche Nassreinigung mit präzisem HochdruckwasserstrahlDer Tineco FLOOR ONE S7 Max Pro wurde für eine besonders gründliche Reinigung von Hartböden entwickelt. Neben seiner leistungsstarken Saug- und Wischfunktion setzt das Gerät auf einen Hochdruckwasserstrahl, der selbst hartnäckigen Schmutz effektiv löst. Unterstützt wird dies durch einen automatischen Scraper: das ist eine integrierte Gummilippe, die für eine streifenfreie Reinigung und konstant saubere Ergebnisse sorgt. Intelligente Sensorik passt zusätzlich die Reinigungsleistung automatisch an den Verschmutzungsgrad an.Der S7 Max Pro ist im Aktionszeitraum bei MediaMarkt (https://bit.ly/4ecyDOn) und OTTO (https://otto.me/4fEJJy9) um 43 Prozent reduziert.Die Tineco Deal-Wochen laufen vom 16. bis 29. Juni bei MediaMarkt und OTTO. Alle Angebote gelten nur im Aktionszeitraum und solange der Vorrat reicht.*Hinweis: Die finale Preisgestaltung erfolgt durch unsere Handelspartner. Daher kann der Preis variieren.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit seit drei Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Pressekontakt:martin.bui@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6295106