München (ots) -Fiebern Sie auch schon Ihrem Sommerurlaub entgegen? Endlich eine Auszeit vom Alltag, von Job, Schule, Terminen und Haushalt. Blöd nur, wenn es beim Urlaub zu bösen Überraschungen kommt und von der eigentlichen Entspannung nicht mehr viel übrigbleibt. Krisen, Kerosinmangel, unvorhersehbare Zuschläge und Streiks sind hier nur ein paar Stichworte. Allerdings ist Balkonien für viele nicht wirklich eine Alternative. Wie Sie ihren Sommerurlaub ohne Sorgen und wirklich entspannt verbringen können, weiß Mario Hattwig.Sprecher: Wer sicher und entspannt Urlaub machen will, sollte auf Reiseziele setzen, die politisch stabil sind - also zum Beispiel Länder in Mittel- oder Nordeuropa oder klassische Urlaubsländer wie Spanien, Portugal und Italien. Man kann aber auch eine Kreuzfahrt machen, um auf Nummer sicher zu gehen. Allein die Anreise mit dem Zug oder dem Auto im eigenen Tempo kann hier schon für Entspannung sorgen, so Miriam Ramon von MSC Cruises.O-Ton 1 (Miriam Ramon, 23 Sek.): "Die drei Häfen in Deutschland, also Kiel, Hamburg, Warnemünde, mit Zielen wie Norwegen, Island oder Großbritannien, sind leicht erreichbar. Im Mittelmeer haben wir mit 14 Schiffen ein unglaubliches Routenangebot. Die Einschiffungshäfen Genua oder Venedig sind ab Süddeutschland bequem erreichbar. Alternativ bieten wir ein großes abgesichertes Flugangebot."Sprecher: Und das in diesem Jahr auf alle Fälle ohne Treibstoffzuschläge und mit einer großen Auswahl an sogenannten Flug- und Kreuzfahrtpaketen.O-Ton 2 (Miriam Ramon, 22 Sek.): "..., die Flüge von renommierten Fluglinien, Transfers und die Kreuzfahrt in einem abgesicherten Urlaubspaket vereinen. Wir nennen das bei uns Fly & Cruise. Sollte es mal Verspätungen, Stornierungen oder sonstigen Änderungen geben, kümmern wir uns als Veranstalter darum, dass Gäste umgebucht und möglichst mit einer Alternative ans Ziel gebracht werden."Sprecher: Auf den Schiffen selbst wird es eigentlich nie langweilig. Entspannen kann man in mehreren Pools, Whirlpools, im Spa- und Wellnessbereich oder auf gemütlichen Sonnendecks. Auspowern kann man sich im Fitnessstudio oder bei einem der vielen Sportangebote.O-Ton 3 (Miriam Ramon, 26 Sek.): "Dazu kommen Theatershows, Livemusik, Casinos, Karaoke, Shopping und viele, viele Restaurants und Bars. Für Familien gibt es auch einen Kinder- und Jugendclub. Es gibt Spielbereiche und zahlreiche gemeinsame Aktivitäten. Also so findet eigentlich vom kleinen Kind bis zu den Großeltern jeder genau das passende Urlaubserlebnis an Bord. Und fast jeden Tag wartet natürlich auch ein neues Urlaubsziel vor der Tür."Sprecher: Und damit für alle, die vielleicht lieber einen Badeurlaub machen möchten, auch jeden Tag ein neuer Traumstrand.Abmoderationsvorschlag: Krisen, Kerosinzuschlag und Streiks - das alles kann man nicht gebrauchen in seinem Urlaub freut also lieber auf Nummer sicher gehen ohne böse Überraschungen. Mehr Infos zu Ihren "Best Holiday Ever" und viele schöne Urlaubsideen gibt's unter msccruises.de.Pressekontakt:FAKTOR 3 AGFranziska LabenzKattunbleiche 3522041 HamburgFon: +49 (0)40-67 94 46-64Email: msccruises@faktor3.deWeb: www.msccruises.deOriginal-Content von: MSC Cruises GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170483/6295097