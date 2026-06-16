Linz (www.anleihencheck.de) - Während in Deutschland die Wachstumsprognosen regelmäßig nach unten angepasst werden, bleiben die Aussichten für Tschechien stabil: für 2026 bei 2,2% und für 2027 bei 2,4%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach dem Corona-Schock (Spitze bei 18%) habe sich die Inflation bei rund 2% eingependelt; der jüngste Wert habe mit 2,1% nur leicht oberhalb des 2-Prozent-Ziels der Tschechischen Nationalbank (CNB) gelegen. Der Leitzins stehe seit zwölf Monaten bei 3,5%. Lange habe es so ausgesehen, als würde die CNB den Satz bei ihrer Sitzung am 18.6.2026 unverändert bei 3,50% lassen. Nach dem jüngsten Interview von Notenbankchef Aleš Michl würden sich jedoch die Anzeichen für eine Straffung mehren: Die Kerninflation, getrieben von höheren Preisen im Dienstleistungssektor und am Immobilienmarkt, bereite Sorgen. Es sei gut möglich, dass die CNB bereits diese Woche mit der EZB gleichziehe und den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75% anhebe. Die Markterwartungen seien entsprechend deutlich gestiegen. Vor diesem Hintergrund sehe Oberbank beim Währungspaar EUR/CZK Potenzial bis auf Niveaus von 24,00. (16.06.2026/alc/a/a) ...

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