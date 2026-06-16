Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Alle Euro-Rentensegmente schlossen die Vorwoche mit positiven Gesamterträgen ab, wobei die Zinssensitivität aufgrund der fallenden Energiepreise und der damit einhergehenden niedrigeren Staatsanleiherenditen der dominante Ertragstreiber war, so die DekaBank.Italienische Staatsanleihen, die besonders stark mit dem Ölpreis korrelieren würden, hätten an der Spitze gelegen, gefolgt von französischen OATs und Bunds. Die Performance von Investment Grade-Anleihen und Financials hätten eng beieinander gelegen, Covered Bonds und High Yield hätten aufgrund von bereits engen Credit Spreads und den kürzeren Laufzeiten in diesen beiden Märkten schwächer performt. Spreads zwischen Peripherals und Bundesanleihen hätten sich leicht eingeengt. Credit Spreads hätten sich stabil bis leicht enger gezeigt und allenfalls leichten Rückenwind geliefert. Für das Financials Segment sei außerdem die anhaltend hohe Nachfrage nach Nachranganleihen positiv gewesen. (Märkte im Fokus vom 15.06.2026) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de