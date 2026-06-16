Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG vom 16.06.2026:Nach dem Bericht und der Ankündigung vom 20. Mai 2026, bis zu EUR 500 Mio. durch die Begebung einer Hybrid-Wandelschuldverschreibung und/oder einer Hybridanleihe aufzunehmen, hat AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft ("AT&S" oder die "Gesellschaft") heute die Emission einer tief nachrangigen Wandelschuldverschreibung ohne Laufzeitende mit vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit der Gesellschaft (Hybrid-Wandelschuldverschreibung, die "Wandelschuldverschreibung") beschlossen. Die Wandelschuldverschreibung wird für einen begrenzten Zeitraum in neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennwert der Gesellschaft (die "Aktien") wandelbar sein. Zugleich hat AT&S beschlossen, die Emission der zuvor genannten Hybridanleihe nicht weiter zu verfolgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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