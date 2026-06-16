Hannover (www.anleihencheck.de) - Neben den beiden Zinsentscheidungen aus Japan und Australien steht heute außerdem die Konjunkturprognose des ZEW auf der Agenda, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Während die Analysten der NORD/LB davon ausgehen würden, dass die derzeitige Lage weiterhin als negativ aufgefasst werde, sollte sich die Erwartungshaltung bei den Befragten freundlicher präsentieren. Möglicherweise sei die aktuelle Umfrage von den jüngsten Entwicklungen überholt worden, es zeichne sich allerdings ab, dass die Talsohle der Weltwirtschaft überwunden sein könnte. Man solle den Tag aber nicht vor dem Abend loben! ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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