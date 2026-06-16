

EQS-Media / 16.06.2026 / 09:45 CET/CEST

Presseinformation

Quereinstieg boomt: Anteil der Jobs auf Stepstone seit 2019 mehr als versechsfacht Mehr als jeder dritte Beschäftigte hat sich im letzten Jahr in einem neuen Bereich beworben

Vertrieb, Handel, Logistik und Handwerk besonders offen für Quereinstiege

Knapp 9 von 10 Beschäftigte sind grundsätzlich offen für den Wechsel in einen neuen Beruf

Düsseldorf, 16.06.2026 - Neue Berufswege und Quereinstiege gewinnen am deutschen Arbeitsmarkt deutlich an Bedeutung. Das zeigt eine aktuelle Erhebung der Jobplattform Stepstone, für die über 5,5 Millionen Jobausschreibungen analysiert wurden. Demnach hat sich der Anteil der Stellenausschreibungen auf stepstone.de, die explizit Möglichkeiten zum Quereinstieg ansprechen, seit 2019 mehr als versechsfacht. Besonders stark ist der Anstieg seit 2025.



Auch auf Seiten der Beschäftigten ist die Offenheit groß, wie das aktuelle Stepstone Hiring Trends Update zeigt. Besonders auffällig: 87 % würden einen Wechsel in einen anderen Bereich oder eine andere Branche erwägen, sollten ihre Fähigkeiten künftig weniger gefragt sein. Mehr als jede bzw. jeder Dritte (37 %) hat sich in den vergangenen zwölf Monaten bereits auf eine branchenfremde Stelle beworben - während 59 % aktiv nach einer neuen Herausforderung suchen und weitere 35 % grundsätzlich offen für Angebote sind.



"Klassische, lineare Karrierewege verlieren zunehmend an Bedeutung. Fähigkeiten, Lernbereitschaft und Entwicklungspotenzial rücken stärker in den Vordergrund. Das verändert, wie Menschen ihren Berufsweg denken und gestalten", sagt Dr. Anna Wittich, Arbeitsmarktforscherin bei Stepstone. Diese Berufe sind für den Quereinstieg besonders offenBesonders offen für Quereinstiege sind Verkauf, Logistik, Handel, Produktion und Handwerk. In diesen Berufsfeldern zählen übertragbare Kompetenzen wie Organisationstalent, Kundenorientierung oder Prozessverständnis oft mehr als formale Abschlüsse. Viele Positionen lassen sich zudem über praxisnahes Lernen oder durch gezielte Einarbeitung und interne Schulungen besetzen.



Dass Unternehmen zunehmend offen für den Quereinstieg sind, liegt auch daran, dass passende Fachkräfte fehlen. Für 44 % der Recruiter ist das Finden geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten mit den richtigen Kompetenzen die größte Recruiting-Hürde der vergangenen sechs Monate.



"Der Boom beim Quereinstieg ist kein Zufall. Fachkräftemangel, demografischer Wandel und wirtschaftliche Umbrüche erhöhen den Druck auf Unternehmen, flexibler zu werden. Und viele Beschäftigte sind bereit, diesen Schritt mitzugehen", sagt Anna Wittich. "Für Unternehmen ist der Quereinstieg ein sehr guter Hebel, um die Auswahl geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten zu erweitern. Arbeitgeber, die Potenzial, Lernfähigkeit und übertragbare Fähigkeiten stärker gewichten als formale Abschlüsse, besetzen offene Rollen oft schneller und nachhaltiger."



Über die Studie Hiring Trends Update

Die Befragung Hiring Trends Update 2026 ist Teil einer halbjährlich erscheinenden Studienreihe und beruht in dieser Ausgabe auf einer Befragung von 6.114 Beschäftigten sowie 800 Personalverantwortlichen in Deutschland (Feldphase: 23. April bis 6. Mai 2026). Die Studie beleuchtet den aktuellen Stand des Arbeitsmarkts aus beiden Perspektiven: von der Jobsuche und Wechselbereitschaft über Bewerbungserfahrungen und Weiterbildung bis hin zu Einstellungsprozessen und Recruiting-Herausforderungen. Die Kandidatenstichprobe ist repräsentativ für die deutsche Erwerbsbevölkerung nach Alter, Geschlecht und Bildungsstand. Die Datenerhebung wurde vom Stepstone Arbeitsmarktforschungsteam durchgeführt.



Über die Plattformanalyse zum Quereinstieg

Für die Sonderauswertung wurden rund 5,5 Millionen Stellenanzeigen auf stepstone.de aus dem Zeitraum Januar 2019 bis März 2026 analysiert. Quereinstiegs-Jobs wurden anhand expliziter Begriffe in Jobtitel und Anzeigentext identifiziert - darunter Formulierungen wie "Quereinsteiger willkommen", "Umschulung" oder "ohne Vorerfahrung". Der Anteil dieser Anzeigen am Gesamtangebot wurde mit dem gewichteten Durchschnitt des gesamten Auswertungszeitraums verglichen, um die Entwicklung über die Jahre vergleichbar zu machen.



Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen offene Jobs bei Arbeitgebern. Das Unternehmen zählt rund 70.000 Kunden und ist in mehr als 10 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 3.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/deutsch



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