Diese Aktie liefert genau das, was spekulative Anleger suchen: starke Zahlen, einen frischen charttechnischen Befreiungsschlag und die Chance auf eine neue Rekordjagd. Nach der jüngsten Korrektur melden sich die Käufer mit Macht zurück. Jetzt steht einer der spannendsten Qualitätswerte Europas vor der nächsten Bewährungsprobe.Das operative Fundament überzeugt auf ganzer Linie. Allein im ersten Quartal kletterte der Umsatz um knapp 19 Prozent. Für das Gesamtjahr stellt das Management weiteres Wachstum, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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