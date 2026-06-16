EQS-Ad-hoc: Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Schlagwort(e): Rating

Gothaer Allgemeine Versicherung AG: BarmeniaGothaer: S&P hebt Ratings auf "A+" an - Ausblick stabil



16.06.2026 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Köln / Wuppertal, 16. Juni 2026 - Die BarmeniaGothaer Gruppe informiert, dass S&P Global Ratings das Finanzstärkerating der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Lebensversicherung AG und Gothaer Krankenversicherung AG von "A" auf "A+" angehoben hat. Gleichzeitig wurde die Hybridanleihe auf "A-" hochgestuft. Der Ausblick für alle Ratings ist stabil.

Die Ratinganhebung reflektiert nach Einschätzung von S&P insbesondere die erfolgreiche strategische Weiterentwicklung der BarmeniaGothaer sowie die Fortschritte aus dem Zusammenschluss von Barmenia und Gothaer.

Hervorgehoben werden insbesondere: die breite und diversifizierte Aufstellung in den Segmenten Kranken-, Lebens- und Sachversicherung

eine insgesamt gestärkte Marktposition sowie ein gut etabliertes Vertriebswegenetz

ein erweitertes Produktportfolio sowie eine gewachsene Kundenbasis

die verbesserte Ertragskraft und Profitabilität infolge des Zusammenschlusses

eine weiterhin sehr starke Kapitalausstattung, die die hohe finanzielle Stabilität und gestärkte Resilienz der BarmeniaGothaer unterstreicht Mit dem Upgrade unterstreicht S&P die gestärkte Wettbewerbsfähigkeit und Finanzkraft der BarmeniaGothaer. Das verbesserte Rating unterstützt zudem die Refinanzierungsfähigkeit der Gruppe.



Ausblick

Die BarmeniaGothaer wird die Integration konsequent weiter vorantreiben und zusätzliche Synergien realisieren. Schwerpunkte liegen dabei auf der weiteren Harmonisierung des Produktportfolios, der engeren Verzahnung der Vertriebskanäle sowie gezielten Investitionen in Technologien und digitale Lösungen.



Ende der Insiderinformation



16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News