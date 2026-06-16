EQS-Ad-hoc: Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Schlagwort(e): Rating
Köln / Wuppertal, 16. Juni 2026 - Die BarmeniaGothaer Gruppe informiert, dass S&P Global Ratings das Finanzstärkerating der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Lebensversicherung AG und Gothaer Krankenversicherung AG von "A" auf "A+" angehoben hat. Gleichzeitig wurde die Hybridanleihe auf "A-" hochgestuft. Der Ausblick für alle Ratings ist stabil.
Die Ratinganhebung reflektiert nach Einschätzung von S&P insbesondere die erfolgreiche strategische Weiterentwicklung der BarmeniaGothaer sowie die Fortschritte aus dem Zusammenschluss von Barmenia und Gothaer.
Hervorgehoben werden insbesondere:
Ausblick
Die BarmeniaGothaer wird die Integration konsequent weiter vorantreiben und zusätzliche Synergien realisieren. Schwerpunkte liegen dabei auf der weiteren Harmonisierung des Produktportfolios, der engeren Verzahnung der Vertriebskanäle sowie gezielten Investitionen in Technologien und digitale Lösungen.
Ende der Insiderinformation
16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gothaer Allgemeine Versicherung AG
|Gothaer Allee 1
|50969 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)221-308-34531
|Fax:
|+49 (0)221-308-34530
|Internet:
|www.gothaer.de
|ISIN:
|XS3092574XXX
|WKN:
|A4DFNM
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg (Euro MTF)
|EQS News ID:
|2346644
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2346644 16.06.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group