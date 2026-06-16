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PL BioScience beruft Maik W. Jornitz in den Beirat



16.06.2026 / 10:00 CET/CEST

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PL BioScience beruft Maik W. Jornitz in den Beirat Biopharmazeutik-Experte mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung tritt in den Beirat ein, während PL BioScience sein globales Wachstum beschleunigt Aachen, 16. Juni 2026 - PL BioScience GmbH, ein deutsches Life-Science-Unternehmen, das auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Plättchenlysat (HPL) für die Zellexpansion spezialisiert ist, gab heute die Berufung von Maik W. Jornitz in den Beirat bekannt. Maik bringt umfassende technische Expertise, strategische Führungskompetenz und weitreichenden Einfluss in der Branche in den Beirat ein - Eigenschaften, die bestens zu den Ambitionen von PL BioScience passen, während das Unternehmen seine globale Expansion vorantreibt und seine internationale Präsenz weiter ausbaut. Als Gründer und Principal Consultant von BioProcess Resources LLC ist er eine hoch angesehene Persönlichkeit im Bereich der biopharmazeutischen Produktion. Seine Karriere erstreckt sich über fast vier Jahrzehnte, darunter 26 Jahre bei Sartorius, wo er zum Senior Vice President für Global Product and Marketing Management Bioprocess aufstieg, sowie 10 Jahre bei G-CON Manufacturing Inc., dessen Aufbau er leitete und das Unternehmen schließlich erfolgreich veräußerte. Als Experte für Sterilfiltration, Single-Use-Bioprozesstechnik und aseptische Verarbeitung hat Maik mehrere bedeutende Fachbücher über biopharmazeutische Filtration verfasst und schreibt regelmäßig Beiträge für führende Fachpublikationen. Er ist ehemaliger Beiratsvorsitzender der Parenteral Drug Association (PDA), dem weltweit führenden Anbieter von wissenschaftlichen, technologischen und regulatorischen Informationen sowie Fortbildungen für die pharmazeutische und biopharmazeutische Fachwelt. Maik erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen, darunter die Aufnahme in die "The Medicine Maker Power List". Derzeit ist er Mitglied weiterer Beiräte und Gremien, darunter CleanSpace, DIANT Pharma, Sunflower Therapeutics und Bondwell. Maik hat einen Master of Engineering in Bioingenieurwesen von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. "Wir freuen uns sehr, Maik im Beirat von PL BioScience willkommen zu heißen", sagte Hatim Hemeda, CEO von PL BioScience. "Seine Expertise im Bereich der Bioprozesstechnik, von Filtration und Einwegtechnologien bis hin zu Strategien für die Produktion im großen Maßstab, gehört zu den stärksten in der Branche. Da wir unsere Geschäftstätigkeit ausweiten und unsere Präsenz in der Zelltherapie sowie bei klinischen Anwendungen weiter stärken, ist es von unschätzbarem Wert, ein Beiratsmitglied mit Maiks Erfahrung und Netzwerk an unserer Seite zu haben. Diese Ernennung unterstreicht unser Engagement, herausragende Branchenpersönlichkeiten für unser Unternehmen zu gewinnen." Maik W. Jornitz fügte hinzu: "Ich habe die Entwicklung von PL BioScience mit großem Interesse verfolgt und war stets beeindruckt von der Qualität der wissenschaftlichen Arbeit, der Stärke des Führungsteams und der Klarheit der strategischen Vision. Humanes Plättchenlysat stellt eine Schlüsseltechnologie für die weitere Entwicklung von Zelltherapien der nächsten Generation dar, und PL BioScience ist hervorragend positioniert, um in diesem schnell wachsenden Bereich eine führende Rolle einzunehmen. Ich freue mich sehr darauf, dem Beirat anzugehören und meine Erfahrung sowie Perspektive einzubringen. Damit möchte ich das Managementteam dabei unterstützen, auf dem starken Fundament des Unternehmens aufzubauen, Innovationen voranzutreiben und den Einfluss von PL BioScience in der globalen biopharmazeutischen Industrie auszuweiten." Über PL BioScience Die PL BioScience GmbH, ein Life-Science-Unternehmen mit Sitz in Aachen, ist auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Plättchenlysat (HPL) spezialisiert. Das Unternehmen hat eine proprietäre Technologie entwickelt, um HPL vollständig künstlich herzustellen und in Zukunft eine vollständig im Labor erzeugte, skalierbare Versorgung mit HPL zu ermöglichen. PL BioScience bietet derzeit ein Komplettportfolio von natürlichen HPL-Produkten aus Spenderblut an, die an verschiedene Anwendungsfälle angepasst sind. Von der akademischen und präklinischen Forschung bis hin zu Zelltherapien und der biopharmazeutischen Produktion ermöglicht ELAREM einen nahtlosen Transfer von Durchbrüchen in der regenerativen Medizin - vom Labor bis hin zu behandlungsbedürftigen Patienten. Für weitere Informationen über PL BioScience und die ELAREM-Plattform, besuchen Sie: https://www.pl-bioscience.com/ Über humanes Plättchenlysat Humanes Plättchenlysat (HPL) ist ein innovatives Nährmedium für die Zellkultur, das aus menschlichem Blut gewonnen wird. Es kann zur Unterstützung des Wachstums und der Expansion von Zellen in der Forschung und klinischen Entwicklung verwendet werden, insbesondere bei Anwendungen in der Zelltherapie, Stammzellproduktion und regenerativen Medizin. Natürliches HPL wird aus gespendeten menschlichen Blutplättchen hergestellt, die nicht mehr für Transfusionen geeignet sind und andernfalls entsorgt werden würden - was es zu einer nachhaltigen und ressourceneffizienten Alternative zu herkömmlichen Zellkulturzusätzen macht. Eine neuartige, vollständig künstliche Alternative auf Basis von im Labor gezüchteten Blutplättchen wurde von PL BioScience mit firmeneigener Technologie entwickelt, um die zukünftige Versorgung sicherzustellen. HPL liefert für die Zellkultur wichtige Wachstumsfaktoren und Nährstoffe, die eine gesunde, robuste Zellvermehrung fördern. Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten wie fetalem Kälberserum (FKS), das von ungeborenen Kälbern gewonnen wird, liefert HPL konsistentere Ergebnisse beim Zellwachstum, ist frei von tierischen Krankheitserregern und entspricht der steigenden Nachfrage nach tierfreien und ethisch verantwortungsvollen Laborpraktiken. ELAREM, die Produktplattform der xenofreien HPL-Nährmedien von PL BioScience, kann von der Forschung im Frühstadium bis zur Herstellung zellbasierter Therapien unter GMP-Bedingungen (Good Manufacturing Practice) für die Behandlung von Patienten eingesetzt werden. Kontakt:

Dr. Hatim Hemeda, CEO

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