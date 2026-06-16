Freiburg (ots) -Eine Immobilie in Freiburg zu verkaufen, bringt heute für viele Eigentümer mehr Fragen als Antworten mit sich. Was ist der richtige Preis? Wie finde ich den passenden Käufer? Und wie läuft der Verkauf möglichst stressfrei ab? Immobilienexperte Bernd Kapferer zeigt mit der Freiburger Immobilienbörse, wie sich diese Herausforderungen gezielt lösen lassen.Noch vor wenigen Jahren war der Immobilienverkauf für viele Eigentümer überschaubar: Anzeige online stellen, Anfragen abwarten und Besichtigungen organisieren - oft in Eigenregie. Doch gerade in Freiburg hat sich der Markt spürbar verändert. Heute fällt es vielen Eigentümern schwer, den richtigen Preis einzuschätzen, ernsthafte Käufer zu erreichen und den gesamten Ablauf effizient zu steuern. Gleichzeitig steigen die Anforderungen, während Zeit und Erfahrung im Verkaufsprozess häufig fehlen. "Wer heute noch glaubt, den Verkaufsprozess alleine stemmen zu können, riskiert nicht nur einen geringeren Verkaufspreis, sondern vor allem unnötigen Stress", erklärt Bernd Kapferer von der Freiburger Immobilienbörse. "Unsicherheiten bei der Preisfindung, zu wenig Reichweite oder ein unstrukturierter Ablauf führen schnell dazu, dass Immobilien unter Wert verkauft werden oder sich der Verkauf unnötig in die Länge zieht.""Entscheidend ist heute ein klar strukturierter Verkaufsprozess, der alle Schritte sinnvoll miteinander verbindet", so Kapferer weiter. Mit der Freiburger Immobilienbörse hat er dafür eine Lösung geschaffen, die Eigentümer im gesamten Verkaufsprozess unterstützt und ihnen den Zugang zu passenden Käufern in der Region erleichtert. Ziel ist es, den Verkauf nicht nur einfacher zu machen, sondern auch verlässlicher und planbarer für Eigentümer zu gestalten.Die Freiburger Immobilienbörse: Immobilienangebote aus der Region auf einen BlickDie Freiburger Immobilienbörse bündelt Immobilienangebote aus Freiburg und der Umgebung auf einer zentralen Plattform. Statt mehrere große Internetportale einzeln durchsuchen zu müssen, erhalten Kaufinteressenten hier einen kompakten Überblick über den regionalen Markt. Für Eigentümer bedeutet das vor allem eines: mehr Sichtbarkeit bei genau den Menschen, die aktiv in Freiburg und Umgebung nach einer Immobilie suchen.Ein weiterer Vorteil: Durch bereits vorhandene Interessenten und die gezielte Ansprache in der Region entfällt häufig die langwierige Suche nach passenden Käufern. Viele Anfragen entstehen direkt aus dem bestehenden Netzwerk heraus. Gleichzeitig werden Immobilien zusätzlich über verschiedene Wege sichtbar gemacht, sodass auch Interessenten erreicht werden, die aktuell nicht aktiv auf der Suche sind. Häufig entstehen Kontakte auch über persönliche Empfehlungen im Umfeld - etwa durch Familie oder Bekannte, die bei der Immobiliensuche unterstützen.Der klare Fokus auf die Region sorgt dafür, dass Angebot und Nachfrage gezielt zusammengeführt werden. "Unser Ziel ist es, den Immobilienmarkt in Freiburg übersichtlich und transparent abzubilden - sowohl für Käufer als auch für Verkäufer", erklärt Bernd Kapferer. Dadurch wissen Eigentümer, wo ihre Immobilie im aktuellen Markt steht und erreichen gezielt die passenden Käufer aus der Region.Fundierte Wertermittlung und starke Verhandlungsführung als entscheidender VorteilEin entscheidender Faktor beim Immobilienverkauf ist die richtige Bewertung. Viele Eigentümer orientieren sich dabei an Preisen aus Internetportalen. Diese basieren jedoch meist auf durchschnittlichen Angebotspreisen und spiegeln nicht unbedingt wider, zu welchen Preisen Immobilien tatsächlich verkauft werden. Die Freiburger Immobilienbörse setzt hier bewusst auf einen anderen Ansatz: Die Wertermittlung erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) und wird durch professionelle Software unterstützt, wie sie auch im Bankenumfeld eingesetzt wird. Dadurch entsteht eine fundierte und nachvollziehbare Bewertung, die sich an tatsächlichen Verkaufspreisen orientiert und nicht an Durchschnittswerten aus Internetangeboten. Zudem spielt die genaue Kenntnis des Freiburger Immobilienmarktes eine wichtige Rolle bei der Preisermittlung.Ebenso wichtig ist die Erfahrung in der Preisverhandlung. Kaufinteressenten bringen häufig Argumente wie Modernisierungsbedarf oder energetische Anforderungen ein, um den Preis zu drücken. "Hier ist es entscheidend, den Wert der Immobilie klar belegen und auch vertreten zu können", erklärt Bernd Kapferer. Ziel ist es, für Eigentümer nicht nur einen passenden Käufer zu finden, sondern auch ein Ergebnis zu erzielen, das dem tatsächlichen Wert der Immobilie entspricht.Ein klar strukturierter Ablauf und persönliche Begleitung von Anfang bis AbschlussNeben der richtigen Bewertung ist für viele Eigentümer vor allem der Aufwand rund um den Verkauf eine große Herausforderung. Genau hier setzt die Freiburger Immobilienbörse an und übernimmt auf Wunsch den gesamten Prozess. Von der Beschaffung aller notwendigen Unterlagen über die Abstimmung mit Behörden oder Hausverwaltungen bis hin zur Organisation und Durchführung von Besichtigungen wird jeder Schritt strukturiert begleitet. Auch die Kommunikation mit Interessenten sowie die Abstimmung von Terminen mit Mietern oder Bewohnern der Immobilie wird vollständig übernommen. Für Eigentümer bedeutet das: Sie müssen sich selbst um kaum etwas kümmern und behalten dennoch jederzeit den Überblick.Ein entscheidender Punkt ist dabei die persönliche Betreuung. Neben der fachlichen Seite spielt auch das persönliche Vertrauen eine zentrale Rolle. Eigentümer haben mit Bernd Kapferer einen festen Ansprechpartner, der den gesamten Verkaufsprozess begleitet und jederzeit erreichbar ist. "Mir ist wichtig, dass meine Kunden genau wissen, was gerade passiert und sich gut aufgehoben fühlen", so Kapferer. Auf diese Weise entsteht nicht nur ein klar organisierter Ablauf, sondern auch das notwendige Vertrauen, um den Verkauf in guten Händen zu wissen.Vertrauen durch Erfahrung - und ein klarer Blick in die ZukunftDass dieser Ansatz funktioniert, zeigen auch die Erfahrungen seiner Kunden: "Ich musste mich um relativ wenig kümmern, das war für mich sehr bequem. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit so wenig Zeitaufwand verbunden ist. Herr Kapferer hat die Termine zwischen Mietern und Interessenten organisiert. Das war sicherlich auch nicht einfach. Und am Ende hat er sogar einen Preis erzielt, der über meinen ursprünglichen Erwartungen lag", berichtet ein Eigentümer.Auch in Zukunft bleibt der Anspruch derselbe: Eigentümer beim Verkauf ihrer Immobilie zuverlässig zu begleiten und den Prozess so einfach wie möglich zu gestalten. Gleichzeitig soll die Freiburger Immobilienbörse in der Region weiter an Bekanntheit gewinnen und für viele zur ersten Anlaufstelle rund um den Immobilienverkauf werden.Sie wollen in Freiburg oder Umgebung eine Immobilie verkaufen und sich bei allen Schritten professionell unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Bernd Kapferer von der Freiburger Immobilienbörse (https://freiburger-immobilien-boerse.de/) und lassen Sie sich unverbindlich beraten!Pressekontakt:Freiburger Immobilienbörse, eine Marke der Kapferer Immobilien GmbHE-Mail: mail@fr-ibo.deWebseite: https://freiburger-immobilien-boerse.de/Original-Content von: Freiburger Immobilienbörse, eine Marke der Kapferer Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182750/6295158