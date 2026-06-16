Maximilian Beck, Vorstandsvorsitzender der IDEAL Versicherungsgruppe, verlässt das Unternehmen Ende Juni 2026. Das Ausscheiden erfolge im besten gegenseitigen Einvernehmen. Beck war mehrere Jahre bei der IDEAL Versicherungsgruppe tätig. Zum 30.06.2026 legt der Vorstandsvorsitzende der IDEAL Versicherungsgruppe, Maximilian Beck, sein Amt nieder, wie das Unternehmen mitteilt. Er wird die IDEAL verlassen. Der Aufsichtsrat habe der von ihm initiierten Entscheidung zugestimmt, heißt es. Das Ausscheiden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact