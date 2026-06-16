Das Wettrüsten im Bereich der künstlichen Intelligenz erreicht neue Dimensionen. Anthropic soll einen Kredit über 35 Milliarden Dollar erhalten. Finanziert werden damit vor allem Chips der Alphabet-Tochter Google. Die Transaktion zeigt, wie gewaltig der Kapitalhunger der KI-Branche inzwischen ist.• KI-Unternehmen brauchen immer mehr Geld für Chips, Serverfarmen, Rechenzentren, Energie und Kühlung.• Microsoft arbeitet daran, die Kosten der KI-Nutzung mit eigenen Modellen und eigener Hardware massiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär