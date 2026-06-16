Brugg (ots) -Der ENSI-Rat beurteilt die Aufsicht des ENSI über die Schweizer Kernanlagen als verantwortungsvoll, wirksam und von hoher Qualität.Strategische Aufsicht über das ENSIDer ENSI-Rat setzt dem ENSI alle vier Jahre Ziele in einem Leistungsauftrag. Diese Ziele werden jährlich in einer Leistungsvereinbarung konkretisiert. Im Rahmen seines Tätigkeits- und Geschäftsberichts informiert der ENSI-Rat den Bundesrat jedes Jahr über den Stand der Zielerreichung. Der Bericht für das Jahr 2025 wurde am 5. Juni 2026 vom Bundesrat genehmigt.Langzeitbetrieb und Stillstand des Kernkraftwerks GösgenMit zunehmender Betriebsdauer der Schweizer Kernkraftwerke gewinnen Fragen der Instandhaltung an Bedeutung. Im Jahr 2025 setzten die Werke umfangreiche Modernisierungen um, die das ENSI prüfte.Der länger andauernde Stillstand des Kernkraftwerks Gösgen erforderte zudem eine intensive Aufsicht durch das ENSI. Auslöser war eine mögliche Auslegungsschwachstelle im Speisewassersystem.Geologisches Tiefenlager und ein Projekt für einen ForschungsreaktorDie Nagra hatte Ende des Jahres 2024 zwei Rahmenbewilligungsgesuche eingereicht - eines für das geologische Tiefenlager und eines für die Brennelementverpackungsanlage. Im Jahr 2025 prüfte das ENSI, ob die Unterlagen vollständig sind. Die anschliessende vertiefte Prüfung soll im Jahr 2027 abgeschlossen werden.Das Paul Scherrer Institut (PSI) plant zusammen mit einem privaten Unternehmen eine nukleare Testeinrichtung für einen Thorium-Salzschmelzereaktor. Um solche neuartigen Technologien beurteilen zu können, ist spezifisches Fachwissen erforderlich. Für das ENSI sind deshalb der gezielte Kompetenzaufbau, der Zugang zu internationaler Expertise und die regulatorische Sicherheitsforschung von strategischer Bedeutung.Der ENSI-Rat kommt in seinem Bericht für das Jahr 2025 zum Schluss, dass das ENSI seine Ziele weitgehend erreicht und seine Aufsicht verantwortungsvoll, wirksam und in hoher Qualität wahrnimmtDetaillierte Informationen finden Sie im Tätigkeits- und Geschäftsbericht 202 des ENSI-Rates (https://ensi.admin.ch/de/2026/06/16/bundesrat-genehmigt-taetigkeits-und-geschaeftsbericht-2025-des-ensi-rates/).Pressekontakt:ENSI-RatFachsekretariatfachsekretariat@ensi-rat.chT: +41 56 460 86 78www.ensi-rat.chOriginal-Content von: Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050359/100940683