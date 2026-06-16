DAX behauptet sich über 24.900 Punkten

Der DAX startet kaum verändert in den Dienstagshandel und bewegt sich weiter knapp unter der Marke von 25.000 Punkten. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich im frühen Handel leicht fester. An der Wall Street deuten die vorbörslichen Indikationen auf einen uneinheitlichen Handelsstart hin; während der Dow Jones moderat zulegt, treten S&P 500 und Nasdaq 100 nahezu auf der Stelle. Der Nikkei 225 ging nach der Zinserhöhung der Bank of Japan leicht schwächer aus dem Handel.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht die überraschend straffe Linie der japanischen Notenbank. Die Bank of Japan hob den Leitzins auf 1,0 Prozent an; das höchste Niveau seit 1995. Gleichzeitig sollen die Anleihekäufe weiter reduziert werden. Die Entscheidung signalisiert, dass die Währungshüter trotz der Folgen des Iran-Konflikts auf geldpolitische Normalisierung setzen. Am Rohstoffmarkt bleiben die Ölpreise dagegen auffallend stabil. Nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran pendelt Brent weiter um die Marke von 83 Dollar je Barrel. Händler warten auf belastbare Details zur möglichen Wiederöffnung wichtiger Transportwege rund um die Straße von Hormus. Zusätzlich richtet sich der Blick bereits auf die morgige Fed-Entscheidung; Zinssenkungsfantasien haben zuletzt mit den fallenden Energiepreisen wieder zugenommen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt Siltronic in den Mittelpunkt. Die Aktie geriet vorbörslich deutlich unter Druck, nachdem der Waferhersteller eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte. Mit der Ausgabe neuer Aktien will sich das Unternehmen frische Mittel für Investitionen sichern; der Abschlag zum jüngsten Kursniveau belastete jedoch die Stimmung kurzfristig.
Gefragt bleiben dagegen Technologiewerte aus den USA. SpaceX setzte seine Rally mit dem Sprung Richtung 200 Dollar fort und zieht weiterhin hohe Handelsumsätze an. Auch Marvell und Micron verzeichneten kräftige Aufschläge; Micron erreichte dabei ein neues Rekordhoch. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten und sinkende Energiekosten stützt insbesondere konjunkturabhängige Wachstumswerte.
Im DAX profitieren zudem Industrie- und Maschinenbauwerte von der wieder gestiegenen Risikobereitschaft. Gea Group startet nach einer positiven Neubewertung durch die Deutsche Bank fester in den Handel und gehört am Morgen zu den auffälligsten Gewinnern im deutschen Leitindex.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UN636A
|26,85
|22251,246419 Punkte
|9,28
|Open End
|DAX
|Bull
|UN9K3U
|4,19
|24553,351579 Punkte
|60,28
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN8DR1
|12,22
|23740,464539 Punkte
|20,6
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6QQU
|11,2
|23852,745653 Punkte
|22,61
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6WGB
|18,74
|23091,570625 Punkte
|13,48
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.06.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|AMD Inc.
|Call
|UN87QC
|7,04
|680,00 USD
|3,18
|16.12.2026
|Halliburton Company
|Call
|UN06FC
|4,21
|35,00 USD
|5,56
|18.09.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG6DBS
|0,81
|1700,00 EUR
|4,52
|15.06.2027
|Micron Technology, Inc
|Call
|UN87FL
|14,33
|1250,00 USD
|3,28
|16.09.2026
|Dell Technologies Inc.
|Call
|UN6ERC
|11,87
|320,00 USD
|2,32
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.06.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG9VDL
|1,30
|23237,717713 Punkte
|15
|Open End
|Meta Platforms Inc.
|Long
|HD2RXS
|4,71
|395,757721 USD
|3
|Open End
|Arm Holding plc ADR
|Long
|UN1K10
|9,78
|343,871068 USD
|6
|Open End
|DAX
|Long
|HD6SGG
|13,19
|19918,336052 Punkte
|5
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|UN48H4
|6,13
|333,133333 USD
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.06.2026; 09:30 Uhr;
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