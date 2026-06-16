DAX Prognose für Dienstag, 16.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.043 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Am Vormittag konnte sich der DAX noch moderat aufwärtsschieben. Es ging im Zuge dessen bis knapp über die 25.100 Punkte-Marke. Die Bewegung hatte aber keine Substanz. Bereits am späten Vormittag stellte sich erneuter Verkaufsdruck ein. Der Index setzte bis fast an die 24.900 Punkte-Marke zurück, konnte sich im weiteren Handelsverlauf wieder etwas erholen. Am Nachmittag gaben die Notierungen wieder etwas nach. Dennoch konnten die Bullen zum Wochenbeginn auf einen Xetra Tagesgewinn verweisen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter moderat nach. Der DAX ging bei 24.872 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

1. DAX aktuell unter kurzfristigem Druck Der DAX notiert wieder unter der wichtigen SMA20 im Stundenchart. Solange die Marke von rund 24.900 Punkten nicht nachhaltig zurückerobert wird, bleibt das kurzfristige Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.823 und 24.646 Punkte bestehen.

2. Mittelfristiges Chartbild bleibt bullisch Im 4-Stunden-Chart hält sich der DAX weiterhin oberhalb der SMA50. Damit bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter 24.647 Punkte würde das positive technische Bild deutlich eintrüben.

3. Leichter Vorteil für die Bären Das Setup signalisiert aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 55% für ein bearishes Szenario gegenüber 45% für steigende Kurse. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.574 und 25.057 Punkten, wobei die Marke von 25.100 Punkten als entscheidender Widerstand auf der Oberseite fungiert.

Der DAX startete am Montag bei 25.043 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zwar gelang es den Käufern zunächst, den deutschen Leitindex bis über die Marke von 25.100 Punkten zu schieben, die Aufwärtsbewegung erwies sich jedoch als wenig nachhaltig. Bereits im weiteren Vormittagsverlauf setzte erneut Verkaufsdruck ein, wodurch der DAX zeitweise bis knapp an die 24.900-Punkte-Marke zurückfiel.

Im späteren Handelsverlauf konnte sich der Index zwischenzeitlich stabilisieren, gab am Nachmittag jedoch erneut nach. Trotz der Schwäche stand zum Xetra-Handelsschluss noch ein moderater Tagesgewinn zu Buche. Nachbörslich setzte sich die Konsolidierung fort. Der DAX beendete den Handel schließlich bei 24.872 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Werten im DAX gehörten:

Deutsche Bank: +4,30%

MTU Aero Engines: +3,86%

Scout24: +3,30%

Die schwächsten Titel waren:

Rheinmetall: -3,98%

Deutsche Telekom: -1,75%

RWE: -1,62%

Von den 40 DAX-Werten schlossen 29 Aktien im Plus und 11 Werte im Minus....

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