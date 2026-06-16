Garching (ots) -Hisense baut seine Rolle bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 weiter aus: Als offizieller Anbieter der VAR Review TVs unterstützt das Unternehmen die Video-Assistenten mit seiner RGB MiniLED Technologie. Im International Broadcast Centre (IBC) in Dallas kommen Hisense RGB MiniLED TVs zum Einsatz und sorgen bei der Überprüfung spielentscheidender Szenen für eine besonders präzise und detailgetreue Bilddarstellung.Hisense, einer der weltweit führenden Hersteller von Unterhaltungselektronik und Hausgeräten, baut seine Rolle bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 weiter aus. Als offizieller Anbieter der VAR Review TVs unterstützt Hisense die Video-Assistenten mit seiner RGB MiniLED Technologie. Nachdem die VAR-Abläufe im International Broadcast Centre (IBC) in Dallas nun vollständig in Betrieb genommen wurden, kommen dort Hisense RGB MiniLED TVs zum Einsatz, um Schiedsrichter bei der Überprüfung spielentscheidender Szenen mit hochleistungsfähiger Display-Technologie zu unterstützen.Dieser Meilenstein unterstreicht das Vertrauen der FIFA in die Display-Innovationen von Hisense. Die im VAR-Zentrum eingesetzten RGB MiniLED TVs bieten eine außergewöhnliche Farbdarstellung und hohe Bildpräzision. Dadurch können Spielszenen während des gesamten Turniers mit noch größerer Klarheit und Sicherheit bewertet werden.Die Bedeutung moderner Display-Technologien für den heutigen Fußball wurde kürzlich auch beim Besuch von FIFA-Präsident Gianni Infantino im VAR-Zentrum des IBC deutlich. Dort konnte er den Überprüfungsprozess mithilfe eines Hisense RGB MiniLED TVs selbst erleben.Dank unabhängig gesteuerter roter, grüner und blauer Lichtquellen bietet die RGB MiniLED Technologie von Hisense eine außergewöhnliche native Farbdarstellung, verbesserte Kontraste und eine herausragende Bildgenauigkeit. Diese Eigenschaften machen die Technologie besonders geeignet für den Einsatz in Schiedsrichter- und Kontrollumgebungen, in denen visuelle Präzision eine bedeutende Rolle bei der Bewertung spielentscheidender Szenen spielen kann."Dies ist ein weiterer Schritt hin zu einer außergewöhnlichen Bildqualität und höchster Präzision. Es zeigt eindrucksvoll, wie Technologie während des Turniers aktiv dazu beitragen kann, verschiedene Aspekte des Spiels zu unterstützen und weiterzuentwickeln", sagt Nick Brown, Director Commercial Partnerships bei der FIFA."Dass die FIFA bei den VAR-Entscheidungen auf unsere RGB MiniLED Technologie setzt, macht uns besonders stolz. Die hohen Anforderungen an Bildqualität, Farbgenauigkeit und Zuverlässigkeit in diesem Umfeld zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial moderne Display-Technologien heute bieten - sowohl im professionellen Einsatz als auch für Fußballfans zuhause", sagt Sühel Semerci, Managing Director Hisense Gorenje DACH.Über das VAR-Zentrum hinaus steht die RGB MiniLED Technologie von Hisense auch für die Weiterentwicklung des Fußballerlebnisses insgesamt. Von der Schiedsrichterentscheidung über die weltweite TV-Übertragung bis hin zum Zuschauererlebnis zuhause tragen moderne Display-Technologien dazu bei, dass jeder Moment der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit noch mehr Klarheit, Präzision und emotionaler Wirkung erlebt werden kann.Pressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6295217