Spätestens mit dem Update auf Chrome 151 im Juli 2026 wird Google die letzte Hintertür für die Nutzung populärer älterer Adblocker wie uBlock Origin schließen. Welche Alternativen Nutzer:innen jetzt haben. Schon seit 2019 arbeitet Google daran, das Framework für Erweiterungen in seinem Browser Chrome auf eine neue Stufe zu heben. Seit 2024 wird schrittweise von der API-Version Manifest v2 auf die neuere Manifest v3 gewechselt. Google schaltet Manifest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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