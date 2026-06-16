Berlin (ots) -Wi-Fi 7 Boost für PC und Notebook für mehr Tempo und Stabilität: Der neue FRITZ!WLAN Stick 6700 mit Wi-Fi 7Mit dem FRITZ!WLAN Stick 6700 bringt FRITZ! ein einfaches Wi-Fi 7 Upgrade für PCs und Notebooks. Geräte, die den aktuellen Wi-Fi 7-Standard noch nicht unterstützen, können mit dem Stick im Handumdrehen von schnellstem WLAN profitieren.Als Triband-Adapter funkt der neue WLAN-Stick auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz für schnelle und stabile Verbindungen. Der FRITZ!WLAN Stick 6700 verbindet sich sekundenschnell mit einer FRITZ!Box, jedem anderen Router oder Access Point am DSL, Kabel, Glasfaser und Mobilfunkanschluss. Der FRITZ!WLAN Stick 6700 ist ab sofort im Handel für 65 EUR (Handels-UVP 6/26) erhältlich.Wi-Fi-7-Upgrade für PC und Notebook: Triband, 6 GHz und MLODer FRITZ!WLAN Stick 6700 ist für das schnelle WLAN-Upgrade von Notebook und PC ausgelegt und spielt seine Stärken besonders in Verbindung mit Wi-Fi-7-Routern bzw. Access Points aus. Gleichzeitig ist er abwärtskompatibel und kann auch an älteren WLAN-Geräten genutzt werden. Unterstützt der Router zusätzlich das 6-GHz-Band, kann der Stick auch dieses Frequenzband für stabilere Verbindungen verwenden, insbesondere in stark ausgelasteten WLAN-Umgebungen. Als Triband-Wi-Fi-7-Adapter funkt der FRITZ!WLAN Stick 6700 mit 2x2 MIMO auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz und erreicht im 5- und 6-GHz-Band jeweils bis zu 2,88 GBit/s. Multi-Link Operation (MLO) ermöglicht parallele Verbindungen über mehrere WLAN-Bänder für mehr Stabilität, niedrigere Latenzen und hohe Datenraten z. B. bei Backups, NAS-Zugriff oder Downloads.Plug & PlayDer FRITZ!WLAN Stick 6700 setzt auf maximale Einfachheit bei der Einrichtung. Der Stick lässt sich per WPS auf Tastendruck koppeln. Die Treiber sind im Stick integriert, sodass er nach dem Einstecken am Windows-PC oder Notebook sofort einsatzbereit ist (Plug & Play). Unterstützt werden Windows 11 und Windows 10, wobei Wi-Fi 7 nur unter Windows 11 möglich ist.Flexible Anbindung: USB-A, USB-C und optimal positionierbarDer FRITZ!WLAN Stick 6700 wird direkt über einen USB-Typ-A-Stecker angeschlossen. Für maximale Kompatibilität liegt ein Adapter von USB-A auf USB-C bei, sodass der Stick auch an Geräten mit USB-C-Anschlüssen eingesetzt werden kann. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein USB-Standfuß mit 0,9 m Kabel, der eine freie und optimale Positionierung des Sticks für bestmöglichen Empfang ermöglicht.Produkthighlights- WLAN-USB-Stick mit Triband-WLAN, 2 x 2 auf 6, 5 und 2,4 GHz- WLAN-Geschwindigkeit: 5 und 6 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)- Unterstützung von Multi-Link Operation (MLO)- An jedem WLAN-Router einsetzbar- USB-3.0-High-Speed-Schnittstelle, kompatibel mit USB 2.x- Adapter USB-A auf USB-C im Lieferumfang enthalten- Inklusive 0,9 m USB-Verlängerungskabel mit StandfußZur Pressemeldung: about.fritz.com/pi-fritzwlanstick-6700Pressekontakt:Doris HaarFRITZ! KommunikationTelefon 030 39976-242presse@fritz.comBluesky @fritz.comOriginal-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6295241