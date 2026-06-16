Linz (www.anleihencheck.de) - Morgen entscheidet die US-Notenbank (FED) über den Leitzins, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine Erhöhung sei nicht gänzlich auszuschließen: Die Inflation sei zuletzt auf 4,2% gestiegen. Neben diesem Faktor beobachte die FED auch den Arbeitsmarkt, der ebenfalls für eine Anhebung spreche. Im Vorfeld der Sitzung notiere der US-Dollar fester - eine Bewegung, die Oberbank der morgigen Zinsentscheidung zuschreibe. In den vergangenen Monaten sei der Handel in EUR/USD während Phasen der Entspannung zwischen den Konfliktparteien Iran, Israel und den USA tendenziell zugunsten des Euro gewesen. Der Handel am Montag unterstreichet diese These: Nach der Ankündigung eines Friedensabkommens sei EUR/USD bis auf 1,1622 gestiegen. In dieser Woche stünden zwei Themen im Fokus, die für Bewegung sorgen könnten: die Zinsentscheidung der FED am Mittwoch und die mögliche Unterzeichnung des Friedensabkommens am Freitag. In einem solchen Marktumfeld seien Limitorders ein geeignetes Instrument, um Kursspitzen zu nutzen. Für heute erwarte Oberbank EUR/USD in einer Spanne von 1,1550 bis 1,1600. (16.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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