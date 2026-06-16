Losheim am See (ots) -Breite Felgen, tiefergelegtes Fahrwerk, ein Auspuff wie ein Ofenrohr: Wer an Einzelabnahme denkt, hat meist die klassische Tuningszene vor Augen. Soweit das Klischee. Genau darin liegt allerdings ein weitverbreitetes Missverständnis. Denn die technische Überprüfung baulicher Veränderungen am Fahrzeug ist längst kein exklusives Thema für Menschen mit Benzin im Blut und Spoiler am Heck. Häufig beginnt sie dort, wo eine Änderung zunächst völlig harmlos erscheint. Schon andere Räder, ein Zubehörteil oder eine fest montierte Halterung können ausreichen. Schnell steht dann die Frage im Raum, ob das Fahrzeug überhaupt noch legal unterwegs ist. Maßstab ist § 19 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. Je nach Art und Auswirkung des Umbaus erlischt sogar die Betriebserlaubnis. Entscheidend ist dabei nicht, ob ein Teil spektakulär aussieht, sondern ob es sicherheits- oder zulassungsrelevante Folgen hat. "Viele denken bei Einzelabnahme nur an extremes Tuning", sagt Benjamin Wertz. "In der Praxis geht es aber oft um deutlich alltäglichere Veränderungen", erklärt der Leiter Technischer Dienst der KÜS Technik GmbH. Wertz weiß, wovon er spricht: Sein Team begleitet technische Prüfungen, Gutachten und Genehmigungsverfahren - vom einzelnen Fahrzeugteil bis zum kompletten Fahrzeugtyp.Mehr als Spoiler und FelgenAus einem vermeintlich kleinen Umbau kann schnell ein Fall für Fachleute werden. Der erste Blick geht dabei meist in die Unterlagen. Für viele Zubehörteile existieren offizielle Genehmigungen oder technische Belege. Sie zeigen, ob ein Bauteil am Fahrzeug verwendet werden darf - und ob anschließend noch eine zusätzliche Prüfung erforderlich ist. Lange Zeit galt die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) als bekanntestes Dokument für Fahrzeugteile. Im Juni 2024 wurde sie von der nationalen Teiletypgenehmigung (TTG) abgelöst. Daneben existieren EG- und ECE-Genehmigungen für international geregelte Bauteile. Fehlen passende Unterlagen oder ist ein Umbau durch bestehende Nachweise nicht mehr abgedeckt, führt kein Weg an der Einzelabnahme vorbei. Dort wird individuell beurteilt, ob das Fahrzeug weiterhin sicher ist und den geltenden Vorschriften entspricht. Wie schnell das relevant werden kann, zeigt das Beispiel Räder und Reifen. Dass extrem breite Felgen eine Abnahme benötigen, ist vielen bekannt. Doch oft entscheiden die Details. Traglast, Einpresstiefe, Freigängigkeit und Reifengröße müssen exakt zusammenpassen. Selbst die Radschrauben sind keineswegs Nebensache. Kugelbund, Kegelbund oder Flachbund sehen für den Laien alle gleich aus. Tatsächlich entscheidet ihre Form darüber, ob ein Rad korrekt sitzt. Ähnlich verhält es sich mit scheinbar harmlosen Zubehörteilen. Eine neue Spiegelkappe wirkt zunächst unkritisch. Wird dadurch jedoch der Blinker, die Sensorik oder die Außenkontur beeinflusst, ist eine entsprechende Bescheinigung erforderlich. Im Innenraum gilt dasselbe Prinzip: Wird ein nervig klappernder Smartphone-Halter fest am Armaturenbrett verschraubt, kann sich die rechtliche Bewertung bereits ändern. Ein Zusatzmonitor wiederum wird problematisch, wenn er im Kopfaufschlagbereich sitzt oder sicherheitsrelevante Systeme beeinträchtigt. "Bei der Einzelabnahme geht es nicht darum, Kreativität auszubremsen. Sie soll verhindern, dass aus Bastellust ein Sicherheitsrisiko wird. Autos dürfen individuell sein, aber sie müssen sicher bleiben. Für die Menschen im Fahrzeug und für alle anderen auf der Straße", betont Marcel Schmitt, stellvertretender Leiter der KÜS Technik GmbH.Sicherheit beginnt beim NachweisZu den weniger bekannten Seiten der Einzelabnahme gehört der Selbstausbau. Eine lose Matratze im Heck für die Übernachtung beim Musikfestival gilt zunächst als Ladung. Sie muss sicher verstaut sein, macht aus einem Auto aber noch kein Wohnmobil. Anders sieht es aus, wenn Schränke, Liegeflächen, Stauraum oder Kochmöglichkeiten fest eingebaut werden. Wird etwas dauerhaft mit dem Fahrzeug verbunden, dann wird aus einer praktischen Lösung eine bauliche Veränderung. Damit kann sich auch die Zweckbestimmung ändern: Aus dem Alltagsauto wird plötzlich ein kleiner Camper. Bei echten Wohnmobilen setzt sich dieser Gedanke fort. Nachrüstungen sind dort zahlreich möglich und entsprechend beliebt. Zusätzliche Sitzplätze oder feste Einbauten klingen zunächst nach Reiseglück auf Rädern. Rechtlich werden solche Änderungen jedoch schnell relevant. Bei nachträglich umgebauten Wohnmobilen ist eine Einzelabnahme daher vorgeschrieben. Wer ohne Genehmigung umbaut, riskiert allerdings mehr als nur Ärger bei der nächsten Kontrolle oder Hauptuntersuchung. "Auch die Versicherung kann im Schadenfall Fragen stellen. Besonders bei Kaskoschäden wird es kritisch, wenn ein nicht genehmigter Umbau eine Rolle spielt", erläutert Benjamin Wertz. Gerade im Onlinehandel verschwimmt die Grenze zwischen hochwertigem Zubehör und problematischem Billigteil zunehmend. Seriöse Anbieter liefern die nötigen Nachweise mit. Andere bleiben vage. Hier ist Vorsicht geboten: Schöne Bilder, große Versprechen und kleine Preise ersetzen kein Prüfzeichen. Ob Zubehörteil, Selbstausbau oder Wohnmobilnachrüstung: Wer früh klären lässt, ob eine Einzelabnahme nötig ist, erspart sich späteren Ärger. So bleibt Individualität nicht nur eine Frage des Geschmacks, sondern auch eine sichere Sache.Pressekontakt:KÜSPresse & UnternehmenskommunikationTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116601/6295264