Thales-Pavillon (Stand C247), Parc des Expositions, Paris Nord Villepinte, Frankreich

Montag, 15. Juni bis Freitag, 19. Juni 2026.

Die Pforten der Eurosatory 2026 sind geöffnet und Thales freut sich, Ihnen einen Überblick zu den Ankündigungen vom ersten Tag der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsmesse zu geben. In diesem Dokument finden Sie zentral und übersichtlich alle unsere Neuigkeiten, Innovationen und Partnerschaften, die am 15. Juni 2026 veröffentlicht wurden, sowie direkte Links zu den entsprechenden Pressemitteilungen:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260615916359/de/

Thales at Eurosatory 2026: Ready today. Ready tomorrow.

Thales unveils new AI-powered training data analytics platform to enhance military training.

Thales launches next-generation 70mm laser-guided rocket dedicated for counter-drone operations.

Thales unveils next-generation Bushmaster Mulga Utility Variant.

Thales launches RapidStriker, a complete system for protection against drones.

Renault Group and Thales unveil 4 TROOP, an innovative tactical vehicle for future land forces engagements.

Die Pressemitteilungen von Thales werden unter Eurosatory Thales Group verfügbar sein.

Videos und Bilder werden in der Thales Media Library zur Verfügung stehen.

Sie wünschen weitere Informationen? Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung: Camille Heck: camille.heck@thalesgroup.com +33 6 73 78 33 63 Marion Bonnet: marion.bonnet@thalesgroup.com +33 6 60 38 48 92 Laura Fau: laura.fau@thalesgroup.com +33 6 65 84 09 82 Alice Pruvot: alice.pruvot@thalesgroup.com +33 7 70 27 11 37 Cédric Leurquin: cedric.leurquin@thalesgroup.com +33 6 31 01 53 25



Über Thales Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen adressiert mehrere wichtige Herausforderungen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Gruppe investiert jährlich mehr als 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere für kritische Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. 2025 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

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