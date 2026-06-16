Das in Paris ansässige Fintech-Unternehmen wird sein Kartenprogramm auf das Spesenmanagement für Unternehmen ausweiten und die weitere Expansion in Europa vorantreiben

Thredd, die AI-first-Plattform für die Abwicklung von Kartenausgaben, gab heute eine erweiterte Partnerschaft mit ID DISTRIBUTION im Rahmen ihres Flaggschiff-Programms Vaziva bekannt, einer führenden Plattform für Mitarbeitervergünstigungen und Zahlungen. Ziel ist es, das Wachstum des Unternehmens über den Bereich der Verbraucherzahlungen hinaus in den Bereich der Unternehmenszahlungen sowie dessen internationale Expansion zu unterstützen.

Thredd arbeitet seit 2020 mit ID DISTRIBUTION zusammen und unterstützt das Verbraucherangebot des Unternehmens in Frankreich mit Funktionen zur Ausgabe physischer und digitaler Karten sowie zur Zahlungsabwicklung. Das Vaziva-Kartenprogramm ermöglicht es Unternehmen, verschiedene Arten von Mitarbeitervergünstigungen über eine einzige Prepaid-Karte der Marke Mastercard digital zu verwalten und zu verteilen. Das Programm unterstützt eine bequeme und sichere Kartennutzung, damit Mitarbeiter auf Vergünstigungen in verschiedenen Kategorien wie Mittagessen, Geschenke, Kultur, Urlaub und Reisen zugreifen und diese nutzen können.

Da immer mehr Arbeitgeber nach einfacheren, digitaleren Wegen suchen, um Mitarbeitervergünstigungen und -einkäufe zu verwalten, baut IDD auf seinem bestehenden Verbraucherkartenprogramm auf, um 2026 eine neue Lösung für Mitarbeiterausgaben in Unternehmen auf den Markt zu bringen.

Im Rahmen der erweiterten Zusammenarbeit hat ID DISTRIBUTION die Partnerschaft bis 2030 verlängert. Thredd wird weiterhin die laufenden Programme von IDD in Frankreich, die geplante Markteinführung in Spanien, die Entwicklung des künftigen Firmenkartenprogramms sowie die Überwachung betrügerischer Transaktionen und den 3DS-Support unterstützen.

"IDD hat sich in Frankreich mit seinem Flaggschiff-Programm Vaziva eine starke Position aufgebaut, indem es Arbeitgebern dabei hilft, die Art und Weise zu modernisieren, wie sie ihren Teams Leistungen, Prämien und Kaufkraft zur Verfügung stellen", sagte Kevin Fox, Chief Revenue Officer bei Thredd. "Da IDD nun in sein nächstes Kapitel eintritt, sind wir stolz darauf, unsere Zusammenarbeit auszuweiten und das Wachstum des Unternehmens mit der Verarbeitungsinfrastruktur, der Risikoüberwachung und der Zahlungsexpertise zu unterstützen, die für die Skalierung auf neue Anwendungsfälle und Märkte erforderlich sind."

"Von Anfang an war es unsere Mission, das Transaktions- und Wallet-Management für Mitarbeitervergünstigungsprogramme zu rationalisieren und zu optimieren, um es für Unternehmen und ihre Teams flexibler und wertvoller zu gestalten", sagte Henri Riou, COO von ID DISTRIBUTION. "Thredd war ein vertrauenswürdiger Partner beim Ausbau unseres Kartenprogramms in Frankreich, und wir freuen uns, diese Zusammenarbeit zu vertiefen, während wir in neue Märkte expandieren und neue Zahlungslösungen für Unternehmen einführen."

Die erweiterte Partnerschaft stärkt Thredds Rolle als Partner für die Zahlungsabwicklung für Fintechs, Digitalbanken, Embedded-Finance-Anbieter und Zahlungsinnovatoren in ganz Europa und darüber hinaus. Durch seine konfigurierbare Plattform und fundierte Zahlungsexpertise ermöglicht Thredd seinen Kunden die Einführung, Verwaltung und Skalierung moderner Kartenprogramme für private und gewerbliche Anwendungsfälle.

Über ID DISTRIBUTION

ID DISTRIBUTION ist ein innovatives französisches Fintech-Unternehmen mit einem einzigartigen Angebot auf dem Markt für E-Geld-Zahlungen und Kartenprogramm-Management. Über ihre proprietäre Plattform erstellen und betreuen sie maßgeschneiderte Programme, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, und bieten in jeder Projektphase Unterstützung in Bezug auf Regulierung, Compliance, Sicherheit und Technologie.

Über Vaziva

Vaziva ist ein französisches Unternehmen für Sozialleistungen, das sich der Digitalisierung von Mitarbeitervergünstigungen wie Geschenken, Urlaubs- und Essensgutscheinen verschrieben hat. Es fungiert als integrierte Plattform für Personalabteilungen (HR) und Betriebsräte (CSEs), um Sozialleistungen auf einer einzigen Zahlungskarte zu digitalisieren, die im internationalen Mastercard-Netzwerk akzeptiert wird.

Über Thredd

Thredd ist die vertrauenswürdige, KI-gestützte und cloudbasierte Plattform für die Abwicklung von Emissionsgeschäften, die die nächste Generation globaler Zahlungen ermöglicht. Über eine einzige API und eine einheitliche Plattform stellt Thredd Debit-, Kredit-, Digital-Wallet- und Ledger-Funktionen für über 100 Fintech-Unternehmen, Digitalbanken und Embedded-Finance-Anbieter in mehr als 50 Ländern bereit und wickelt jährlich Milliarden von Transaktionen ab. Mit einer globalen Präsenz, lokalem Fachwissen und in jede Ebene der Plattform integrierter KI wurde Thredd speziell für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und moderne Emissionsmodelle entwickelt und setzt Maßstäbe in den Bereichen Markteintritt, Kundenerlebnis, Sicherheit, regulatorische Strenge und operative Ausfallsicherheit. Erfahren Sie mehr unter www.thredd.ai

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