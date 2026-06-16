Die jüngste Kursentwicklung der Salesforce-Aktie war ein einziges Trauerspiel. Seit Jahresbeginn hat der CRM-Software-Gigant fast -40% an Wert verloren und notiert aktuell auf dem tiefsten Stand seit drei Jahren. Kann diese Nachricht Salesforce wieder Aufwind geben und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Eine neue Übernahme Gestern gab Salesforce die Übernahme von Fin für 3,6 Milliarden US$ bekannt. Fin ist eine der führenden KI-Plattformen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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