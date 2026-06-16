Die Adidas-Aktie hat sich nach dem Rücksetzer im Mai deutlich erholt und notiert aktuell bei 175,40 €. Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada könnte dem DAX-Konzern zusätzlichen Rückenwind verleihen. Die entscheidende Frage lautet jedoch: Ist Adidas lediglich ein kurzfristiger WM-Profiteur oder steckt mehr dahinter? WM als möglicher Kurstreiber Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird mit 48 teilnehmenden Nationen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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