Die Redcare Pharmacy-Aktie feiert ein eindrucksvolles Comeback. Nachdem der Kurs der größten Versandapotheke Europas bereits am gestrigen Montag um +15% in die Höhe geschossen ist, geht es am Dienstagmorgen mit einem Kursplus von über +6% weiter nach oben. Seit dem 6-Jahrestief Ende März hat sich der Aktienkurs fast verdoppelt. Warum ist die Börse plötzlich wieder bullisch und kann es so weitergehen? Anhebung der Jahresprognose Der größte Arzneimittelversand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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