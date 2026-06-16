Die Vossloh-Aktie befindet sich seit September vergangenen Jahres in einem Abwärtstrend. Zwar kommt es immer wieder zu stärkeren Erholungsbewegungen, diese erweisen sich bislang jedoch als nicht nachhaltig. Am Dienstag gewinnt die Aktie leicht hinzu und notiert bei 66,80 €. Die entscheidende Frage lautet daher: Wie viel Potenzial besitzt der Nebenwert aktuell? Übernahme von Sateba macht sich bemerkbar Im Herbst des vergangenen Jahres wurde die Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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