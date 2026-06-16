Gold, Silber und Minen erlebten einen starken Wochenauftakt. Getrieben von der Hoffnung auf einen Frieden oder zumindest einen Waffenstillstand im Iran schossen die Edelmetalle nach oben. Ist damit die lang ersehnte Trendwende eingeläutet? Auf den ersten Blick möchte man sagen "Ja", doch es gibt ein aber.Anhand einer Grafik zeigt Markus Bußler, wie stark die Edelmetalle seit Beginn des Krieges gelitten haben. "Die schwache Performance ist freilich nicht nur auf den Irankrieg zurückzuführen", sagt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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