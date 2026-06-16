Deutsche Bank Aktie - DAX Gewinner am Montag (Top & Flop vom Vortag)

Am Montag (15.06.2026) schlossen im DAX 29 Aktien im Plus, während lediglich 11 Titel Verluste verbuchten. Die Liste der DAX Gewinner wurde erneut von der Deutsche Bank Aktie angeführt. Das Papier gewann weitere 4,30% und setzte damit seine starke Entwicklung der vergangenen Handelstage fort. Dahinter folgten MTU mit einem Plus von 3,86% sowie Scout24 mit einem Kursanstieg von 3,30%.

- Deutsche Bank WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Ticker: DBK

? Key Takeaways

Deutsche Bank Aktie erneut stärkster DAX Gewinner: Mit einem Tagesplus von 4,30% führte die Deutsche Bank Aktie zum zweiten Handelstag in Folge die Liste der DAX Gewinner an und bestätigte ihre kurzfristige relative Stärke.

Mit einem Tagesplus von 4,30% führte die Deutsche Bank Aktie zum zweiten Handelstag in Folge die Liste der DAX Gewinner an und bestätigte ihre kurzfristige relative Stärke. Wichtiger charttechnischer Ausbruch: Der Kurs konnte die SMA200 bei 29,72 EUR zurückerobern und darüber schließen. Wird dieser Ausbruch bestätigt, rückt das offene Gap bei 30,11 EUR sowie die Zone um 31,44 EUR bis 32,10 EUR in den Fokus.

Der Kurs konnte die SMA200 bei 29,72 EUR zurückerobern und darüber schließen. Wird dieser Ausbruch bestätigt, rückt das offene Gap bei 30,11 EUR sowie die Zone um 31,44 EUR bis 32,10 EUR in den Fokus. Bullisches Momentum bleibt intakt: Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild deutlich aufgehellt. Solange die Deutsche Bank Aktie oberhalb der SMA50 notiert, überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Die Deutsche Bank Aktie (DBK) war mit einem Tagesgewinn von 4,30% der stärkste Wert im deutschen Leitindex. Bereits am Freitag hatte das Finanzinstitut die Liste der DAX Tagesgewinner angeführt. Die jüngste Kursentwicklung deutet auf eine zunehmende Stärke des Titels hin, nachdem sich das Papier in den vergangenen Monaten

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