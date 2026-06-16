US-Startups dominieren die weltweite Finanzierung von der Seed- bis zur Wachstumsphase. Vor allem KI-Unternehmen ziehen einen Großteil des Geldes an. Wagniskapital geht im Jahr 2026 vor allem in die USA. Laut Daten von Crunchbase haben bislang vor allem US-Unternehmen rund 80 Prozent der weltweiten Finanzierungen von der Seed- bis zur Wachstumsphase auf sich gezogen. Während US-Startups bislang rund 373 Milliarden US-Dollar einsammelten, summierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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