Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Bank of Japan das Leitzinsniveau am aktuellen Rand um 25 Bp erhöht, berichtet Tobias Basse von der NORD/LB.Der maßgebliche Leitzins notiere damit nun bei einem Wert von 1,00%. Nachdem sich die Notenbanker in Tokio zuletzt regelrecht an die erneute Zinsanhebung herangeschlichen hätten, erfolge nun endlich auch die Verkündung einer konkreten geldpolitischen Maßnahme. In der jüngeren Vergangenheit hätten einzelne hochrangige Notenbanker bereits für eine Anhebung des Leitzinsniveaus votiert und dabei mittelfristige Risiken für die Preisniveaustabilität argumentativ ins Blickfeld gerückt. Nun habe sich diese Auffassung endlich als mehrheitsfähig erwiesen. Die Entscheidung habe dennoch nicht einstimmig getroffen werden können. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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