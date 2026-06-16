Paris (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank (Fed) dürfte die Zinsen unverändert lassen, so François Rimeu, Chief Strategist, Crédit Mutuel Asset Management.Hintergrund seien die steigende PCE-Inflation (Personal Consumption Expenditures), - dem von der Fed bevorzugten Inflationsmaßstab, der im April auf 3,8% im Jahresvergleich angestiegen sei -, während der Arbeitsmarkt weiterhin solide Beschäftigungszuwächse verzeichne (durchschnittlich mehr als 180.000 Arbeitsplätze pro Monat in den letzten drei Monaten bis Mai). Das lasse Zinssenkungen nur schwer rechtfertigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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