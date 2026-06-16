London (www.fondscheck.de) - M&G Investments gibt heute die Auflegung des M&G (Lux) Global Strategic Value Fund (der "Fonds") (ISIN LU3332968XXX/ WKN A4286Z) bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit macht das Unternehmen seine globale Value-Strategie einem breiteren Kreis internationaler Anleger zugänglich - in einem Marktumfeld, in dem aktives, fundamental orientiertes Stock-Picking zunehmend an Bedeutung gewinnt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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