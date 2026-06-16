Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL von 56,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Grund: Man sieht nun einen klareren Wachstumskurs für die DHL Group. Und: Man geht davon aus, dass die Markterwartungen weiterhin getoppt werden. Mit der operativen Ergebnisprognose für das zweite Quartal liegt man laut eigenen Angaben um 5 % über dem Konsens und das, wo die Aktien angesichts der Gewinnaussichten bis 2029 attraktiv bewertet sind. Für die gelbe Aktie liegt der Hebel heute auf Grün!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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