Für den KI Bundesverband war das Exportverbot der neusten KI-Modelle von Anthropic abzusehen - und er stellt jetzt klare Forderungen an Berlin und Brüssel. Wir haben mit Geschäftsführer Daniel Abbou darüber gesprochen, wie Politik und Wirtschaft jetzt reagieren sollten. Es ist eine Zäsur: Erstmals untersagt die US-Regierung einem KI-Unternehmen, ihr aktuelles Spitzenmodell Menschen aus anderen Ländern zugänglich zu machen. Der KI Bundesverband findet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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