Frankfurt am Main / Delmenhorst (ots) -Werner Reinke feiert am Freitag, 19. Juni, seinen 80. Geburtstag. Der Hessische Rundfunk (hr) widmet dem legendären Hörfunkmoderator am selben Tag eine aktuelle Dokumentation im hr-fernsehen, die um 22 Uhr gesendet wird. Einen Tag später wird der Jubilar in seiner eigenen Radiosendung um 9 Uhr auf hr1 ebenfalls gebührend gewürdigt.Von der "Hitparade International" über die "hr3-Mittagsdiskotheke" bis zu "hr1 Reinke am Samstag": Werner Reinke - 1946 in Delmenhorst geboren - hat mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinem Humor Radiogeschichte geschrieben. Der Film zu seinem 80. Geburtstag zeigt den Menschen hinter dem humorvollen Moderator, der mit den ganz Großen der Musikbranche schon intensive Gespräche geführt hat. Von Peter Maffay über Sasha bis zu Tom Jones - die Musikpromis sprechen gerne mit dem immer gut vorbereiteten Reinke.Zwischen Erinnerungen, besonderen Momenten der Radiokultur und vielen Begegnungen mit Werner Reinke entsteht das Porträt eines Moderators, der Generationen begleitet und dessen Stimme bis heute nichts von ihrer besonderen Wirkung verloren hat. Filmautor Sönke Hebestreit hat ihn im hr1-Studio und zuhause besucht. Die Geburtstagsausgabe von "hr1 - Reinke am Samstag" wird von Jürgen Rasper moderiert.Pressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6295416