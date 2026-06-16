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Dow Jones News
16.06.2026 12:21 Uhr
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AUKTION/Bund stockt Bobl auf

DJ AUKTION/Bund stockt Bobl auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag fünfjährige Bundesobligationen im Volumen von 3,824 Milliarden Euro in einer Aufstockungsauktion verkauft.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Ergebnisse der Auktion gleichlaufender Titel vom 19. Mai: 

Emission      2,50-prozentige Bundesobligationen 
          mit Laufzeit 16. April 2031 
Angebotsvolumen   5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   6,276 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  3,824 Mrd EUR 
Marktpflegequote  1,176 Mrd EUR 
Bid-to-cover-Ratio 1,6   (1,3) 
Durchschnittsrend. 2,64%  (2,85%) 
Wertstellung    18. Juni 2026

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
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