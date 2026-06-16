© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA ImagesGeneral Motors verhandelt mit Lockheed Martin über die Fertigung von Waffenteilen. Der Schritt könnte das Verteidigungsgeschäft grundlegend verändern.General Motors könnte künftig eine deutlich größere Rolle in der US-amerikanischen Rüstungsindustrie spielen. Nach Informationen des Wall Street Journal verhandelt der Autobauer mit dem Rüstungskonzern Lockheed Martin über die Herstellung von Bauteilen für Waffensysteme. Gespräche über Komponenten für Waffenprogramme Dem Bericht zufolge soll General Motors häufig benötigte Komponenten fertigen, um Lockheed Martin beim Ausbau seiner Munitionsproduktion zu unterstützen. Welche Teile konkret produziert werden könnten, ist noch Gegenstand der …
Enthaltene Werte: US5398301094,US37045V1008Den vollständigen Artikel lesen
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