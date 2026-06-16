In London geht der 3.000. Bus mit lokal emissionsfreiem Antrieb in Betrieb. Abgesehen von 20 Bussen mit Brennstoffzellenantrieb fährt die emissionsfreie Busflotte von Transport for London (TfL) dabei rein Batterie-elektrisch. Beim Jubiläumsfahrzeug handelt es sich um einen E- Doppeldecker von Wrightbus. Transport for London (TfL) feiert seinen 3.000. emissionsfreien Bus, womit nun rund ein Drittel der Busflotte der Hauptstadt ohne Abgasemissionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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