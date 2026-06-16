Der österreichische Batterieanalyse-Spezialist Aviloo vermarktet bisher seine unabhängige Batteriediagnose, um den Wert von E-Gebrauchten sichtbar zu machen. Nun gibt Aviloo an, dieses Angebot "zu einer echten Kaufgarantie" weiterzuentwickeln - inklusive 3.000 Euro Entschädigung bei Batterie-Defekten. Aviloo bringt nach eigenen Angaben einen "kostenlosen Garantieschutz auf Basis unabhängiger Batteriediagnose in Deutschland auf den Markt". Die von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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