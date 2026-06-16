© Foto: Christopher Tamcke - imageBROKER.comWallenius Wilhelmsen und Hoegh Autoliners: Das sind zwei norwegische Reedereien mit zweistelliger Dividendenrendite. Doch Vorsicht: Dividende ist nicht gleich Dividende!Das Meer ist rau in diesen Zeiten: Die jüngsten Krisen rund um die Straße von Hormus zeigen eindrücklich, wie der Welthandel auch am Tropf der Schiffahrt hängt. Entsprechend volatil sind deren Aktien. Läuft das Geschäft gut, steigt die Dividende oft zweistellig. Läuft es schlecht, so drückt das die Margen. Im Fall von Wallenius Wilhelmsen und Hoegh Autoliners konnten beide Unternehmen durch geschickte Preispolitik die erhöhten Kosten in den Griff bekommen. Auch die Aktien der beiden Reedereien sind gut gelaufen. Doch auch …
Enthaltene Werte: NO0010571680,NO0011082075Den vollständigen Artikel lesen
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