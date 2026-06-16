Hannover (ots) -Kontinuierliche Verifizierung der Einsatzbereitschaft für das digitale ZeitalterDie FIREIQ Technologies GmbH hat kürzlich auf der INTERSCHUTZ 2026 das FIREIQ Smart Extinguisher System vorgestellt. Die Lösung verfolgt einen neuen Ansatz im Feuerlöscher-Management, der auf kontinuierlicher Überwachung, digitaler Verifizierung und Transparenz in Echtzeit basiert.Eine Lücke in der BrancheSeit Jahrzehnten werden Feuerlöscher in festen Intervallen geprüft. Diese Prüfungen sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Brandschutzes - doch was zwischen den Prüfterminen tatsächlich mit einem Feuerlöscher passiert, bleibt in den meisten Fällen unbekannt. Genau hier setzt FIREIQ an: mit einem vollständig integrierten, intelligenten Feuerlöscher, der seine Funktion und Einsatzbereitschaft rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr überwacht und verifiziert.So funktioniert das SystemFIREIQ verbindet einen intelligenten Feuerlöscher, eine sichere Cloud-Anbindung und eine digitale Zertifizierungsinfrastruktur in einer integrierten Gesamtlösung. Zentrale Betriebsparameter werden laufend erfasst und sicher an den FIREIQ Cloud Hub übertragen. Dort erhalten Betreiber, Facility Manager und Dienstleister jederzeit Einblick in den aktuellen Status ihres gesamten Feuerlöscherbestands.Das System versteht sich als Ergänzung zu bestehenden Prüf- und Wartungsprozessen und schafft Transparenz auch zwischen den Serviceintervallen. Statt auf Annahmen können sich Unternehmen so auf Echtzeitdaten verlassen - und ihre Ressourcen gezielt dort einsetzen, wo sie tatsächlich gebraucht werden.Ausgelegt auf zehn Jahre BetriebEin zentrales Element des Konzepts ist die Auslegung auf eine Betriebszeit von zehn Jahren. Über eine Dekade hinweg liefert FIREIQ kontinuierliche Überwachung, eine lückenlose digitale Dokumentation und einen permanenten Nachweis der Einsatzbereitschaft. Für Betreiber und Servicepartner entsteht damit langfristige Planungssicherheit.Antworten auf aktuelle BranchenherausforderungenDie Lösung adressiert zugleich zentrale Herausforderungen der Branche: Fachkräftemangel, steigende Compliance-Anforderungen und ambitionierte Nachhaltigkeitsziele. Indem FIREIQ den tatsächlichen Zustand der Brandschutzausstattung sichtbar macht, schafft das Unternehmen die Grundlage für ein effizienteres, datenbasiertes Brandschutzmanagement."In nahezu allen Bereichen moderner Infrastruktur werden kritische Systeme heute kontinuierlich überwacht", sagt José Alvarez, Mitgründer von FIREIQ. "Feuerlöscher gehören zu den letzten sicherheitsrelevanten Anlagen, deren tatsächlicher Zustand zwischen den Prüfungen weitgehend unbekannt bleibt. Genau das ändern wir mit FIREIQ. Unser Ziel ist nicht, Wartung überflüssig zu machen - unser Ziel ist, Unsicherheit zu beseitigen: durch die kontinuierliche Verifizierung der Einsatzbereitschaft."Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Die kommerzielle Markteinführung ist für Anfang 2027 geplant.Pressekontakt:BSH advisors GmbHTelefon: +43 1 99 69 912E-Mail: presse@bsh-advisors.comWebsite: https://www.bsh-advisors.com/Original-Content von: FIREIQ Technologies GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182754/6295486