Toronto, Ontario - 16. Juni 2026 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) (das "Unternehmen" oder "Powermax") freut sich, den Beginn hochauflösender helikoptergestützter geophysikalischer Vermessungen und Feldexplorationsprogramme in seinen Seltenerdmetall-("REE")-Konzessionsgebieten Pinard und Hopkins in Ontario bekannt zu geben.

Die Flugvermessungen werden von Geo Data Solutions GDS Inc. ("GDS") durchgeführt und dienen der Erfassung hochauflösender magnetischer, radiometrischer spektrometrischer und VLF-EM-Daten über den Konzessionsgebieten Pinard und Hopkins. Die Vermessungen sollen dem Unternehmen dabei helfen, geologische Strukturen, lithologische Kontakte, Alterationsmuster, radiometrische Anomalien und potenzielle Explorationsziele zu definieren, die für eine REE-Mineralisierung aussichtsreich sind.

Im REE-Konzessionsgebiet Pinard umfasst die geplante Flugvermessung etwa 1.319 Linienkilometer, darunter etwa 1.145 Linienkilometer an Traverslinien und 174 Linienkilometer an Verbindungslinien. Die Traverslinien sind in einem Nennabstand von 50 Metern geplant, die Verbindungslinien in einem Abstand von etwa 350 Metern.

Tabelle 1: Details zur Vermessung im REE-Konzessionsgebiet Pinard

Abbildung 1: Geplante Ausrichtung der geophysikalischen Flugvermessung - REE-Konzessionsgebiet Pinard

(Quelle: von Geo Data Solutions GDS Inc. für Powermax Minerals Inc. erstellte Vermessungsspezifikationen)

Im REE-Konzessionsgebiet Hopkins umfasst die geplante Flugvermessung etwa 1.623 Linienkilometer, darunter etwa 1.409 Linienkilometer an Traverslinien und 214 Linienkilometer an Verbindungslinien über den Erkundungsblöcken Hopkins West und Hopkins East. Die Traverslinien sind in einem Nennabstand von 50 Metern geplant, die Verbindungslinien in einem Abstand von etwa 350 Metern.

Tabelle 2: Details zur Vermessung im REE-Konzessionsgebiet Hopkins

Abbildung 2: Geplante Ausrichtung der geophysikalischen Flugvermessung - REE-Konzessionsgebiet Hopkins

(Quelle: von Geo Data Solutions GDS Inc. für Powermax Minerals Inc. erstellte Vermessungsspezifikationen)

Die Flugvermessungen werden derzeit mit einem Hubschrauber vom Typ Astar 350D oder einem gleichwertigen Luftfahrzeug durchgeführt, das mit magnetischen, radiometrisch-spektrometrischen und VLF-EM-Systemen ausgestattet ist. Die Vermessungen erfolgen unter Verwendung von GPS-Navigation und einer geplanten 3D-Drape-Flugfläche, vorbehaltlich des Geländes, der Witterungsbedingungen und Flugsicherheitsanforderungen. GDS wird während der Vermessungen eine Qualitätskontrolle vor Ort durchführen, einschließlich Überprüfungen der Flugbahnpositionierung, der Flughöhe und -geschwindigkeit, der magnetischen Tagesvariationen, der Leistung des radiometrischen Systems und der VLF-EM-Signalqualität.

Die Daten aus den Flugvermessungen wurden noch nicht vollständig verarbeitet oder ausgewertet, und auf Grundlage des aktuellen Programms wurden bislang keine Explorationsziele bestätigt. Die Ergebnisse der Flugvermessungen und Feldprogramme werden mit den verfügbaren geologischen Informationen zusammengeführt, um Gebiete für nachfolgende Explorationsarbeiten zu priorisieren.

In Verbindung mit den geophysikalischen Flugvermessungsprogrammen hat Powermax zudem mit Feldprospektions-, geologischen Kartierungs- und Probenahmearbeiten in den beiden Konzessionsgebieten Pinard und Hopkins begonnen. Ziel der Feldprogramme ist es, aussichtsreiche geologische Trends genauer zu untersuchen, Gebiete von radiometrischem und magnetischem Interesse zu bewerten, günstige Wirtsgesteine und Strukturen zu identifizieren, radiometrische Vermessungen mit handgeführten Szintillometern durchzuführen und, wo gerechtfertigt, Gesteins-, Boden- und andere Proben zu entnehmen. Die Ergebnisse der Flugvermessungen und Feldprogramme werden zusammengeführt, um vorrangige Ziele für nachfolgende Explorationsarbeiten zu ermitteln.

"Der Beginn der geophysikalischen Flugvermessungen und der Feldexplorationsarbeiten bei Pinard und Hopkins stellt einen wichtigen Schritt zur Weiterentwicklung unseres REE-Portfolios in Ontario dar", sagte Paul Gorman, Chief Executive Officer von Powermax Minerals Inc. "Die Kombination aus hochauflösenden magnetischen, radiometrischen und VLF-EM-Daten mit Prospektionsarbeiten, Kartierungen und Probenahmen wird Powermax eine solide technische Grundlage bieten, um Ziele zu verfeinern und die nächste Explorationsphase zu steuern."

Das Unternehmen erwartet, weitere Updates bereitzustellen, sobald die Flugvermessungen und Feldprogramme voranschreiten und die Ergebnisse der Datenerfassung, -auswertung sowie -analyse vorliegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P.Geo., Direktor des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetallprojekten konzentriert. Das Unternehmen hält Optionen auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron in British Columbia sowie die REE-Konzessionsgebiete Atikokan, Pinard und Hopkins in Ontario. Powermax besitzt darüber hinaus eine 100%ige Beteiligung am REE-Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Direktor

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Website: www.powermaxminerals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich des Beginns, des Zeitplans und des Abschlusses von geophysikalischen Flugvermessungen und Feldexplorationsprogrammen; der erwarteten Vorteile der Vermessungen und Feldarbeiten; der Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsziele zu identifizieren oder zu priorisieren; sowie zukünftiger Explorationspläne auf den Konzessionsgebieten Pinard und Hopkins. Die Daten der Flugvermessung wurden noch nicht vollständig verarbeitet oder ausgewertet, und auf Grundlage des aktuellen Vermessungsprogramms wurden bislang keine Explorationsziele bestätigt.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Unternehmens und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Explorationsrisiken, Wetter- und Logistikrisiken, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern, flugsicherheitsrelevante Aspekte, Genehmigungs- und Regulierungsfragen, die Lage auf den Rohstoffmärkten, Finanzierungsrisiken sowie die allgemeine Wirtschaftslage.

Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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