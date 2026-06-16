Ein Abgesang des Geschäftsmodells PE-finanzierter Konsolidierer ist nicht festzustellen. Das Fenster für attraktive Exits oder Nachfolgelösungen ist so weit offen wie nie zuvor. Doch warum ist das so? Und welche Auswirkung hat diese Situation auf die Bewertung von Maklerhäusern? Ein Artikel von Dr. Stefan G. Adams, Geschäftsführer der Dr. Adams & Associates GmbH & Co. KGIn der jüngsten Vergangenheit häufen sich kritische Stimmen, die das Geschäftsmodell von Private-Equity-finanzierten (PE) Kon- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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