Wie schlagen sich neue Gemini-Funktionen in der Praxis? Das will Google anhand von Nutzerfeedback herausfinden. Diese dürfen sich als Tester bewerben. Doch der Zugang ist limitiert. Du hast neuerdings die Möglichkeit, vor (fast) allen anderen neue Funktionen in Googles Gemini App zu testen. Denn die AI-first Company sucht noch einige Testpersonen für das Gemini Trusted Tester Program. Derweil baut Google die Gemini App immer weiter aus und verbessert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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