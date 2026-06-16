Das finnische Startup eMabler, das eine B2B-Plattform für Ladelösungen und kombinierte Parken-und-Laden-Angebote aufgebaut hat, erhält in einer Series-A-Finanzierungsrunde über 5,5 Millionen Euro. Angeführt wurde die Runde von Greencode Ventures, beteiligt waren Swiss Post Ventures, Rethink Ventures und Helkama Kiinteistöt. Zusätzlich zu den 5,5 Millionen Euro von Investoren erhält eMabler auch noch ein Digitalisierungs- und Innovationsdarlehen über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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