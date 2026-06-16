Genesis Motor Europe will nach der geplanten Markteinführung in Spanien im vierten Quartal 2026 im kommenden Jahr in vier weitere Länder expandieren: Österreich, Dänemark, Polen und Portugal. Damit käme die Luxusmarke aus dem Hyundai-Konzern in Summe auf elf Länder in Europa. Nach dem Debüt in Deutschland, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich im Jahr 2021 war es lange still um die Europa-Expansion von Genesis - bis in diesem Jahr dann Frankreich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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